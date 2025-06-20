Не будут бременем для бюджета? Кто заплатит за украинские ЧВК

Частники будут предоставлять охранные, логистические, тренировочные услуги за границей

Украинские частные военные компании (ЧВК) могли бы стать эффективным инструментом продвижения интересов Киева за рубежом, однако их созданию 10 лет мешают люди в погонах, боящиеся конкуренции.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал экс-комбат батальона НГУ "Донбасс", депутат Верховной Рады VII созыва Семен Семенченко. Более четырех лет он арестован по обвинению в создании ЧВК.

Больше об этом читайте в публикации: "Бахмут взяли зеки из частной армии, а у нас до сих пор нет этого инструмента, — Семен Семенченко".

— У них все "прихвачено" в армии, а когда есть люди, которые работают эффективно, то на их фоне работа обычного чиновника в военных погонах будет выглядеть вяло. Возможно, людей, принимающих решение, просто пугают [рисками]. Поэтому нет аргументов "против", которые выдерживают критику, — говорит ветеран АТО.

Говоря о том, какой может быть модель финансирования ЧВК в Украине: американской, где заключают контракты с государством и международные контракты, или российской, где ЧВК находятся в "тени" и финансируются олигархами и из бюджета РФ, экс-комбат отметил:

— Когда мы говорим, что победили или хотя бы отбились от этого нашествия, и используем ЧВК в качестве трудоустройства для ребят, то все понятно: это контракты за пределами страны. И я думаю, что это бремя [финансовое] нужно возлагать на людей, которые там имеют правительство или бизнес. И это будут охранные, логистические, тренировочные услуги от ЧВК. Они ведь не только воюют, но и тренируют, занимаются разминированием и охраной, — говорит экс-нардеп.

Если ЧВК используют для продвижения интересов государства за границей (а не только для поддержки наших военных после войны), тогда есть специальные фонды в ГУР, Службе внешней разведки и есть законодательное поле для финансирования. Это не будет обузой для украинцев. Поэтому финансирование может быть разное: частное, межгосударственное, из каких-то фондов, — подытожил Семен Семенченко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему армия не может выполнять задачи ЧВК.