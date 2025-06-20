У держави — Нацгвардія, у олігархів — тітушки. Екскомбат Семенченко розвіяв міф про ПВК

Приватні армії мають діяти за законом

Українські приватні військові компанії (ПВК) не стануть інструментом влади для протидії народним протестам і не будуть використані в інтересах олігархів, які захочуть мати свої приватні армії. Для цього влада і великий бізнес мають інші механізми.

Про це у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів екскомбат батальйону НГУ "Донбас", депутат Верховної Ради VII скликання Семен Семенченко. Більше чотирьох років він арештований за звинуваченням у створенні ПВК.

Більше про це читайте у публікації: "Бахмут взяли зеки з приватної армії, а у нас досі немає цього інструменту, — Семен Семенченко".

Він нагадав, що у Франції, Великій Британії, США існують ПВК, однак ризику їхнього використання проти держави нема.

— Там навпаки, і поліцейський, і військовий може піти у відпустку, попрацювати на державу у приватній військовій компанії і повернутися до війська. Тому ці аргументи висмоктані з пальця. Казати, що приватна армія, яка зазвичай налічує декілька тисяч осіб максимум, загрожує державі, у якої мільйонна армія, поліція, СБУ… Ну, це смішно. Тому я "за" ПВК, але під контролем держави, під керівництвом розумних людей і під законодавчим забезпеченням, щоб все було прописано нормально, — каже екснардеп.

За його словами, у держави є Національна гвардія, а у можновладців — тітушки.

— Їм для цього не потрібні ніякі приватні армії. Тим більше, якщо приватні армії працюють по закону. По закону можна прописати, наприклад, роботу ПВК тільки за межами України, або якщо всередині країни, то ПВК працюють тільки з якимись спецпідрозділами. Тобто ПВК можуть бути обмежені законодавством набагато більше, аніж наші звичайні тітушки, бандити чи навіть Національна гвардія. Потреби в створенні приватних армій для цього просто не існує, — вважає ветеран АТО.

На його думку, вся українська держава належить чиновникам — прокурорам, керівникам поліції, уряду, які мають всі інструменти.

— Тому ПВК їм просто не потрібні. Вибачте, але ж поліція це давно вже приватна армія класу можновладців. Тому у них це давно вже існує. Не кажуть же, що дрони, РЕБи, снаряди, кулемети, які у нас виробляють приватні фірми і поставляють у військо, хтось може захотіти направити проти держави. Тут же дозволяють це робити, — каже екскомбат.

Він нагадав військову історію.

— Скільки військових заколотів зробили ПВК? Я не пам'ятаю жодного, крім Пригожина, але ми ж себе не порівнюємо з Московією. Натомість, я можу навести безліч прикладів, де саме армія створює військові перевороти. Наприклад, Петлюра проти Скоропадського. Або давайте згадаємо перевороти в Росії, Латинській Америці. ПВК це робили? Ні! Це робили військові, — підсумував Семен Семенченко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому армія не може виконувати завдання ПВК.