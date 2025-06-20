Відстали на 10 років. Екскомбат Семенченко назвав три плюси українських ПВК

Приватні армії захищають людей краще за державні, вважає колишній нардеп

Українська влада заговорила про створення вітчизняних приватних військових компаній (ПВК). Як виявилося, це надає державі низку переваг і мілітарних інструментів, які не можна було б використати у разі застосування офіційних Збройних сил.

Про це у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів екскомбат батальйону НГУ "Донбас", депутат Верховної Ради VII скликання Семен Семенченко. Більше чотирьох років він арештований за звинуваченням у створенні ПВК та підозрі в контрабанді.

Більше про це читайте у публікації: "Бахмут взяли зеки з приватної армії, а у нас досі немає цього інструменту, — Семен Семенченко".

Першою вигодою він назвав військову ефективність. Адже Сили оборони України перебувають у такому стані, що нам "не варто перебирати харчами".

По-друге, це можливість охороняти наші інтереси і протидіяти Москві в усіх точках світу, каже екс-комбат.

— По-третє, давайте думати про те, що буде після війни. А після війни буде дуже багато людей, які залишаться без роботи. І я пам'ятаю, чим це закінчилося після АТО: люди спивалися, стрілялися, підривалися або їхали працювати не за фахом. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, цим людям наново довелося опановувати втрачені навики, — нагадав ветеран.

На його думку, ті, для кого війна і захист стали роботою, повинні мати можливість після війни, в українських ПВК продовжувати захищати людей.

— Щоб хлопці не бігали в криміналітет чи на збір полуниці в Польщі, а могли нормально, підтримуючи свою форму, заробляти для своєї сім'ї. І коли почнеться нова навала Московії, вони повинні бути фізично і психічно здорові і швидко стати на захист України, — продовжує екснардеп.

За його словами, ПВК — це можливість "приватного військового співробітництва". Так само, як багато людей зараз роблять дрони, РЕБи.

— Я сам цим займаюсь, і у нас це виходить набагато ефективніше, ніж у державних інституцій. Тому історично, практично і в контексті викликів, які зараз стоять перед нашою державою, ПВК потрібні. Але, на жаль, ми запізнилися з цим рішення років на 10, — підсумував Семен Семенченко.

Нагадаємо, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий назвав "Телеграфу" три плюси легалізації ПВК в Україні.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський назвав плюси і мінуси ПВК.