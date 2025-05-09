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Знайдіть кліща! У TikTok показали "сканер", який виявився робочим

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Як знайти кліща на собаці
Як знайти кліща на собаці. Фото Колаж "Телеграфу"

Секрет нашумілого тренду розкрито

В інтернеті набирає популярності новий тренд, пов’язаний із безпекою домашніх улюбленців. Користувачі масово застосовують спеціальний візуальний ефект, який "допомагає знаходити кліщів" на тваринах.

Одне з таких відео опублікували в TikTok. Авторка закликала в коментарях не нехтувати оглядом чотирилапих і реагувати на укуси кліщів якнайшвидше.

Попри жартівливий характер, тренд стрімко набрав популярності й об’єднав тисячі користувачів соцмережі. Утім, як не дивно, "лайфхак" виявився дієвим — маска справді допомагає помітити кліщів на шерсті тварин.

У коментарях під відео люди активно діляться своїм досвідом. Хтось каже: "Я навіть на собі так шукаю". Інші жартують у стилі популярної зараз тенденції, де ШІ створює химерних тварин. "Шпіоніро кліщіро", — написав українець.

Але трапляються й серйозні історії — одна користувачка з болем ділиться: "Чому я раніше не знайшла цей ефект? Мою 3-місячну собаку кліщ вкусив — не їсть і не ходить". Немало людей зацікавила назва фільтру, який використала авторка публікації.

У коментарях користувачі не лише діляться враженнями, а й ставлять креативні запитання: "А якщо кіт лисий?" або "А якщо у мене чорний кіт?..".

Зрештою, "секрет" цієї маски розкритий — користувачі застосовують фільтр у стилі негативу, який реагує на перепади температури або зміни кольору на шерсті, що й дозволяє роздивитися кліщів.

Попри гумористичну подачу, цей тренд нагадує власникам, наскільки важливо регулярно перевіряти тварин на наявність паразитів. А TikTok вкотре доводить, що може поєднувати розваги з важливими нагадуваннями про відповідальність за домашніх улюбленців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в закладі швидкого харчування "KFC" на Позняках у Києві група підлітків у масках голубів влаштувала гучну провокацію. Їхня абсурдна поведінка, натхненна популярним трендом із TikTok, викликала незручності серед відвідувачів та персоналу.

Теги:
#Соцмережі #Кіт #Кліщі #Собака #Курйоз #Тренди #Лайфхак #Відео #TikTok