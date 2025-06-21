Злякався не Зеленського: політолог пояснив, чому Трамп втік із саміту G7

Американський лідер вчинив "логічно", хоча це й не було приємно для України

Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт "Великої сімки" не тому, що злякався зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Скоріше він не захотів стикатися з колективним тиском з боку інших лідерів країн G7.

Про це розповів політолог Вадим Денисенко в інтерв’ю "Радіо NV". За його словами, команда американського лідера зрозуміла, що Трампу доведеться слухати від решти учасників саміту про те, що необхідно виконати обіцянку про введення нових санкцій проти Росії.

"В останні два місяці відбувався консолідований тиск на Трампа з боку України, з боку ключових європейських партнерів. Насамперед це Британія, Франція, Німеччина та частина Республіканської партії з приводу того, що настав час збільшувати санкційний тиск на РФ і приймати певні рішення", — сказав він.

Політолог зазначає, що будь-який політик не хоче, щоб на нього тиснули, а тому Трамп прикрився ускладненням на Близькому Сході та поїхав назад до Вашингтона. Вчинок американського президента Денисенко називає "логічним", хоча сама ситуація для України не дуже приємна.

Він зазначає, що поки що тиск на Трампа завершився поразкою прихильників України та певною перемогою Володимира Путіна. Крім того, він підкреслив, що незабаром Конгрес іде на політичні канікули, а тому до вересня або жовтня будь-яких рішень щодо санкцій чекати не варто.

Варто зазначити, що політолог Тарас Загородній раніше розповів "Телеграфу", що Трамп не хоче публічної зустрічі із Зеленським, оскільки в цьому випадку він не виглядатиме переможцем.