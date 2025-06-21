Чому Трамп не хоче зустрічі з Зеленським: політолог назвав неочевидну причину

Американському президенту було б простіше провести зустріч у якомусь закритому форматі, а не офіційно

Президент США Дональд Трамп не прагне зустрічатись із українським колегою Володимиром Зеленським. Причина тому може бути в тому, що він не почуватиметься в цьому випадку переможцем.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, американський президент постійно працює на власну публіку.

"Те, що він не хоче зустрічатися із Зеленським, тут мова про те, що він публічно не може бути переможцем", — сказав він.

На переконання Загороднього, Трамп міг би провести зустріч з українським президентом не публічно, у закритому форматі. Інакше йому доведеться працювати на свою аудиторію.

"Він завжди має бути переможцем. А якщо він не почувається переможцем, то навіщо тоді зустрічатися?", — додав політолог.

Варто зазначити, що раніше колишній глава МЗС Павло Клімкін сказав, що під час каденції Трампа війна Росії проти України не закінчиться, проте може закінчитися її гаряча фаза.