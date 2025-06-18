Антипатія до України та її президента: експерт пояснив, чому Трамп втік з саміту G7 та не зустрівся із Зеленським

Трамп відчуває дискомфорт, оскільки Зеленський змушує американського президента повертатися у реальний світ

Президент США Дональд Трамп уникає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки до нашої країни, як і до українського лідера в очільника Білого дому серйозна антипатія. До того ж Трамп відчуває себе дуже дискомфортно під час зустрічей із Зеленським, оскільки останній вибиває американського лідера зі звичної йому картини світу назад у реальність.

Про це сказав керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв'ю Radio NV. Так він пояснив те, що Трамп втік посеред саміту G7, на якому мав би зустрітися з українським президентом.

"Він не хоче цієї зустрічі, як ми вже переконалися. Тому, що це для нього дискомфорт: окрім того, що в нього персональна антипатія до президента України та й до України, як до держави, Зеленський десь там на якийсь короткий час вибиває його з отієї матриці, у якій йому комфортно. Де Трамп відчуває себе великим лідером, де йому не задають незручних питань", – пояснив він.

Також Мельник зазначив, що ще одна причина, через яку втік Трамп – це фінальне комюніке саміту. Він може не захотіти його підписувати, оскільки там розглядатимуться питання членства України в НАТО та подальшої її підтримки у війні проти російських окупантів. Трамп поки що розуміє, що НАТО – це не тільки США, хай вони й роблять найбільший внесок в оборону блоку. І ймовірність ситуації, коли з ним відкрито не погодяться, виставивши його слабким, вкрай велика.

"Трамп під цим очевидно не захоче підписуватися. Те, що може запропонувати Трамп, не підтримають інші члени НАТО. Тут немає ані якогось прогресу, ані величезної трагедії: стосовно членства України в НАТО навряд чи можна очікувати прогресу. Ніхто не каже, ніхто не формулює, що Україну не беруть в НАТО, все пропало. Трамп свого часу намагався щось озвучувати таке, але його послухали, покивали головами та нічого не змінилося. Всі розуміють, що НАТО — це не лише Сполучені Штати попри те, що велику частку в оборонний бюджет НАТО вносили саме Сполучені Штати", – резюмував він

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раптово прийняв рішення достроково покинути саміт "Групи семи" у Канаді та повернутися до Вашингтона. Таким чином, майбутня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським фактично була зірвана через втечу американського президента.

Сам Трамп неодноразово заявляв, що має досить напружені стосунки з Зеленським. Звісно, цьому сприяла велика сварка в лютому 2025 в Овальному кабінеті. Хоча після цього президенти мали особисту зустріч у Ватикані та телефонні розмови, однак це незначно покращило їх стосунки. Трамп під час сварки у Вашингтоні казав, що Зеленський "неготовий до миру", але пізніше вже казав майже те ж саме про очільника Росії Володимира Путіна. Виходить, що саме напруженість стосунків з українським лідером могла вплинути від'їзд Трампа.