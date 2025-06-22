Гарячі естонські хлопці: хто такі громадяни Естонії, проти яких РНБО ввела санкції

"Телеграф" розповідає про життя трьох бізнесменів

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки осіб, які співпрацюють із російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях. Серед них виявилися також естонські бізнесмени.

Відповідну заяву про запровадження санкцій президент України Володимир Зеленський зробив у своєму Telegram-каналі. Відомо, що серед інших осіб у списку є Рейнберг Лаурі, Гіллар Тедер та Тедер Рауно.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповість про цих трьох бізнесменів детальніше.

Рейнберг Лаурі

Здобув ступінь магістра управління бізнесом в Естонській бізнес-школі у 2002 році та бакалавра в університеті Тарту у 1995 році.

З 2007 по 2009 рік Лаурі працював фінансовим директором компанії Retail Real Estate SA в Україні (раніше — Expert Capital SA).

Протягом понад 14 років займав керівні позиції у департаменті фінансів у Swedbank.

Працював фінансовим директором Pocopay, великої естонської компанії, яка займається онлайн-банкінгом.

У 2017 році Лаурі Рейнберг приєднався Arricano як керівник відділу фінансового контролю.

2022 року став фінансовим директором кіпрської компанії Arricano Real Estate Plc (спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, у тому числі в Україні). Arricano Real Estate Ltd також увійшла до списку санкцій.

Рейнберг Лаурі

Гіллар Тедер

Народився 10 вересня 1962 року в Таллінні. 1980-го закінчує Талліннську наукову школу (Tallinna Reaalkool), 1986-го — Талліннський політехнічний інститут (інженер-механік).

На початку 90-х розпочав підприємницьку діяльність, коли спільно з автомобільним центром "Лада" було створено підприємство "Мега Авто", що спеціалізуються на продажу автомобілів у Росії.

У 1994 році Тедер приватизує автоцентр "Лада" в Таллінні.

У 1995 році разом із Дмитром Коржовим та Дмитром Троїцьким у Санкт-Петербурзі заснував компанію "Мултон" з виробництва соків. Запуск торгових марок "Добрий", RICH, "Моя сім’я" робить компанію лідером у галузі та привертає увагу Coca-Cola, яка у 2005 році купує Мултон за $501 млн.

Наступний ступінь – девелопмент. 1997 року розпочинається будівництво найбільшого в Таллінні торгово-розважального центру Rocca al Mare, який фінансувався міжнародним банком SEB Bank. У 1984 році центр було відкрито. Офісна будівля отримала назву "Вежа Audi".

2001 року бізнесмен створив один із перших в Естонії технопарків, проданий ним 2005 року.

Також Тедер є співзасновником та власником одного з найбільших продуктових ретейлерів у Росії, мережі магазинів "О’Кей".

Є акціонером девелоперської компанії Arricano, однією з найбільших в Україні (Sky Mall, "РайОн", "Проспект" у Києві, "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі, "Південна Галерея" у Сімферополі).

На початку 2021 року державна прокуратура та поліція безпеки Естонії запідозрили Гіллара Тедера у корупційних схемах. Відомо, що Тедер погодився дати хабар Керсті Крахт за те, що останній буде використовувати своє становище радника міністра фінансів для забезпечення сприятливих рішень для Порто Франко при застосуванні антикризових заходів KredEx. Тедер і Крахт також підозрюються у змові щодо відмивання грошей з метою приховання хабара Тедером. 14 січня того ж року Харьюський повітовий суд заарештував Гіллара Тедера та Керсті Крахт на два місяці.

Гіллар Тедер. Фото: Liis Treimann

Рауно Тедер

Син Гіллара Тедера.

У березні 2020 року мажоритарний бенефіціар Arricano Real Estate Plc Гіллар Тедер передав свою опосередковану частку у компанії (55%) Рауно Тедеру.

На 2022 рік Рауно Тедер був найбільшим акціонером Arricano Real Estate PLC.

2024 року стало відомо, що Рауно Тедер може втратити свій делелоперський бізнес в Україні. Йшлося про чотири торгові центри — київські ТЦ РайON, Проспект, запорізький City Mall та криворізька Сонячна галерея. Річ у тому, що суд наклав арешт на рахунки ТОВ Призма Альфа та ПрАТ Лівобережжяінвест, які управляють ТРК City Mall та РайON, пише NV. Зазначається, що причина полягала в підозрі у фінансуванні держави-агресора через ТРЦ Південна Галерея, що розташований у Криму.

Тедер Рауно. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що словацький прем’єр Роберт Фіцо погрожує блокувати нові санкції проти Росії.