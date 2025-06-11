Піде дорогою Орбана? Фіцо погрожує блокувати нові санкції проти Росії

Фіцо ризикує потрапити у ту ж ситуацію, що і його угорський друг Віктор Орбан

Проросійський уряд Словаччини погрожує Європейській комісії ветувати новий пакет санкцій проти Росії. Прибічник Кремля, словацький прем'єр Роберт Фіцо заявляє, що Словаччина нібито отримає багато проблем через припинення постачання російських енергоресурсів.

Про це Фіцо написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Проросійський діяч вимагає "вирішити проблеми", які нібито почнуться у Словаччини, або пакет буде заблоковано.

"Словацька Республіка не підтримає майбутній 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації, якщо Європейська Комісія не надасть їй реалістичного рішення щодо кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії", – сказано у його повідомленні.

Тим часом Німеччина готова розглянути варіант припинення фінансової підтримки Словаччини та Угорщини з боку Європейського Союзу, якщо вони й надалі будуть ухилятися від виконання узгодженого курсу ЄС, або саботувати його рішення. Уряди Віктора Орбана та Роберта Фіцо ризикують залишитися без грошей взагалі.

Нагадаємо, що у травні Фіцо насмілився відвідати Росію, щоб бути присутнім на путінському "параді перемоги" на 9 травня та назвав свою поїздку до Москви надзвичайно успішною. Він запевнив Росію, що Братислава надійний партнер для Кремля.

Рік тому, в травні 2024 року, в Словаччині скоїли замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Після госпіталізації голову уряду одразу прооперували, втім, деякий час його стан залишався важким. Прогнози щодо одужання прем'єра були невтішні. Але врешті проросійському прем'єру вдалося вижити та одужати. Зловмисника, який здійснив постріли, затримали на місці події. Виявилося, що це 71-річний письменник. "Телеграф" вже розповідав, що відомо про нападника.