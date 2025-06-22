Горячие эстонские парни: кто такие граждане Эстонии, против которых СНБО ввел санкции

"Телеграф" рассказывает о жизни трех бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда лиц, которые сотрудничают с российскими захватчиками на временно оккупированных территориях. В их числе оказались также эстонские бизнесмены.

Соответствующее заявление о введении санкций президент Украины Владимир Зеленский сделал в своем Telegram-канале. Известно, что среди прочих лиц в списке есть Рейнберг Лаури, Хиллар Тедер и Тедер Рауно.

В этом материале "Телеграф" расскажет об этих трех бизнесменах детальнее.

Рейнберг Лаури

Получил степень магистра управления бизнесом в Эстонской бизнес-школе в 2002 году и бакалавра в университете Тарту в 1995 году.

С 2007 по 2009 Лаури работал финансовым директором компании Retail Real Estate S.A. в Украине (ранее — Expert Capital S.A.).

На протяжении более 14 лет занимал руководящие позиции в департаменте финансов в Swedbank.

Работал финансовым директором Pocopay, крупной эстонской компании, занимающейся онлайн-банкингом.

В 2017 году Лаури Рейнберг присоединился Arricano в качестве руководителя отдела финансового контроля.

В 2022 году стал финансовым директором кипрской компании Arricano Real Estate Plc (специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, в том числе в Украине). Arricano Real Estate Ltd также вошла в санкционный список.

Рейнберг Лаури

Хиллар Тедер

Родился 10 сентября 1962 года в Таллине. В 1980-м оканчивает Таллиннскую научную школу (Tallinna Reaalkool), в 1986-м — Таллиннский политехнический институт (инженер-механик).

В начале 90-х начал предпринимательскую деятельность, когда совместно с автомобильным центром "Лада" было создано предприятие "Мега Авто", специализирующиеся на продаже автомобилей в России.

В 1994 Тедер приватизирует автоцентр "Лада" в Таллинне.

В 1995 году вместе с Дмитрием Коржевым и Дмитрием Троицким в Санкт-Петербурге основал компанию "Мултон" по производству соков. Запуск торговых марок "Добрый", RICH, "Моя семья" делает компанию лидером в отрасли и привлекает внимание Coca-Cola, которая в 2005 году приобретает Мултон за $501 млн.

Следующая ступень — девелопмент. В 1997 году начинается строительство крупнейшего в Таллине торгово-развлекательного центра Rocca al Mare, который финансировался международным банком SEB Bank. В 1984 году центр был открыт. Офисное здание получило название "Башня Audi".

В 2001 году бизнесмен создал один из первых в Эстонии технопарков, проданный им в 2005 году.

Также Тедер является сооснователем и владельцем одного из крупнейших продуктовых ретейлеров в России, сети магазинов "О’Кей".

Является акционером девелоперской компании Arricano, одной из крупнейших в Украине (Sky Mall, "РайОн", "Проспект" в Киеве, "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье, "Южная Галерея" в Симферополе).

В начале 2021 года государственная прокуратура и полиция безопасности Эстонии заподозрили Хиллара Тедера в коррупционных схемах. Известно, что Тедер согласился дать взятку Керсти Крахт за то, что последняя будет использовать свое положение советника министра финансов для обеспечения благоприятных решений для Порто Франко при использовании антикризисных мер KredEx. Тедер и Крахт также подозреваются в сговоре по отмыванию денег с целью сокрытия взятки Тедером. 14 января того же года Харьюский уездный суд арестовал Хиллара Тедера и Керсти Крахт на два месяца.

Хиллар Тедер. Фото: Liis Treimann

Рауно Тедер

Сын Хиллара Тедера.

В марте 2020 года мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал свою опосредованную долю в компании (55%) Рауно Тедеру.

По состоянию на 2022 год Рауно Тедер был крупнейшим акционером Arricano Real Estate PLC.

В 2024 году стало известно, что Рауно Тедер может потерять свой делелоперский бизнес в Украине. Речь шла о четырех торговых центрах — киевские ТЦ РайON, Проспект, запорожский City Mall и криворожская Солнечная галерея. Дело в том, что суд наложил арест на счета ООО Призма Альфа и ЧАО Левобережьеинвест, которые управляют ТРК City Mall и РайON, пишет NV. Отмечается, что причина заключалась в подозрении в финансировании государства-агрессора через расположенный в Крыму ТРЦ Южная Галерея.

Тедер Рауно. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что словацкий премьер Роберт Фицо грозится блокировать новые санкции против России.