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"Спати хочеться більше, ніж жити". Українці продовжують жартувати про російські обстріли

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
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Меми про обстріли України та ситуацію у світі Новина оновлена 21 червня 2025, 17:25
Меми про обстріли України та ситуацію у світі. Фото Колаж "Телеграфу"

Зібрали найдотепніші меми

Україна майже щодня потерпає від російських атак, які забирають життя людей та руйнують домівки. Однак навіть в такі страшні часи українці продовжують жартувати.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про масовані обстріли України за останній тиждень. Зауважимо, що українці не пропустили повз і загострення ситуація на Близькому Сході.

Однією з тем жартів стала загроза застосування ядерної зброї, яка користувачі аж ніяк не дивує. Це добре демонструє мем, де показано, що в новинах передають критичність ситуації, але для українців "нічого нового" в цьому немає.

Меми про війну
Меми про війну

Також були і жарти про "Зоряні війни" і бажання передивитись їх, а не взяти участь в них. Не обійшлось і без мемів з котиками, які кричать, бо вже втомились від щоденних обстрілів.

Мем з котом
Мем з котом
Меми про обстріли України
Меми про обстріли України

"Коли читаєш новини, що знову летить сто тисяч шахедів і десь там готують ТУшки до чергового обстрілу", — йдеться у повідомленні.

До того ж українці не забули пожартувати про те, що дехто продовжує спокійно спати у ліжку, коли лунають вибухи, адже "спати хочеться більше".

Меми про атаки Росії
Меми про атаки Росії

Нагадаємо, що нещодавно користувачі доволі дотепно жартували про сварку американського мільярдера Ілона Маска та президента США Дональда Трампа. Олії у вогонь додало те, що Макс після цих новин з'явився з фінгалом під оком.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці не можуть припинити жартувати з Трампа і його заяв. Особливо на тлі війни між Іраном та Ізраїлем.

Теги:
#Україна #Обстріл #Атака #Меми