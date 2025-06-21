"Спати хочеться більше, ніж жити". Українці продовжують жартувати про російські обстріли

Зібрали найдотепніші меми

Україна майже щодня потерпає від російських атак, які забирають життя людей та руйнують домівки. Однак навіть в такі страшні часи українці продовжують жартувати.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про масовані обстріли України за останній тиждень. Зауважимо, що українці не пропустили повз і загострення ситуація на Близькому Сході.

Однією з тем жартів стала загроза застосування ядерної зброї, яка користувачі аж ніяк не дивує. Це добре демонструє мем, де показано, що в новинах передають критичність ситуації, але для українців "нічого нового" в цьому немає.

Меми про війну

Також були і жарти про "Зоряні війни" і бажання передивитись їх, а не взяти участь в них. Не обійшлось і без мемів з котиками, які кричать, бо вже втомились від щоденних обстрілів.

Мем з котом

Меми про обстріли України

"Коли читаєш новини, що знову летить сто тисяч шахедів і десь там готують ТУшки до чергового обстрілу", — йдеться у повідомленні.

До того ж українці не забули пожартувати про те, що дехто продовжує спокійно спати у ліжку, коли лунають вибухи, адже "спати хочеться більше".

Меми про атаки Росії

Нагадаємо, що нещодавно користувачі доволі дотепно жартували про сварку американського мільярдера Ілона Маска та президента США Дональда Трампа. Олії у вогонь додало те, що Макс після цих новин з'явився з фінгалом під оком.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці не можуть припинити жартувати з Трампа і його заяв. Особливо на тлі війни між Іраном та Ізраїлем.