Безугла назвала "кармою" загибель студента у Києві від російського удару та нарвалася на жорстку критику

В коментарях люди не стримують обурення

Нардепка Мар'яна Безугла знову опинилася в центрі скандалу — вона звинуватила Дмитра Ісаєнка, що загинув під час російського удару по багатоповерхівці у Солом’янському районі Києва, що він нібито "косив від армії". Загибель хлопця народна депутатка назвала "кармою".

"Косив від армії, але "карма", — написала вона у своїх соцмережах, додавши до публікації розповідь про загибель Дмитра.

Зокрема частину про те, що 31-річний хлопець був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я в університеті Драгоманова. Магістратура — це другий рівень вищої освіти після бакалаврату, тобто це була друга освіта Дмитра. На основі цього Безугла зробила висновок, що він нібито ухилявся від фронту.

В коментарях очікувано жорстко розкритикували цинічну заяву Безуглої. Невдовзі вона додала до свого допису "виправдання" нібито зробила його через співчуття до прав військових.

"Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але — тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але… Звичайно, співчуття рідним і близьким", — написала Безугла.

Скрін допису Безуглої

Що відповіли Безуглій у мережі

Чергове скандальне висловлювання Безуглої викликало обурення. Українці висловлюють сумніви у її психічному здоров'ї та радять звернутися по допомогу. Дехто пише, що карми не існує, адже вона не "наздогнала" саму Мар'яну. Вказують, що Безугла за фактом працює на розкол суспільства.

"Та не існує ніякої карми, пані Марʼяно. З вами ж все ок", "Пані Мар‘яно, вам таке не страшно писати? Ви побійтесь "карми" як ви кажете", "Марʼян, без негативу, але у вас є діагностовані психопатичні розлади? Вибачте шо про приватне, але це просто багато б пояснило", "Марʼяна, прошу зверніться про допомогу, те як ви ненавидите своїх же людей, завдяки яким знаходитеся на посаді — це просто жах", "От що цей пост дасть? Ще більшу поляризацію суспільства. Невже не зрозуміло, що подібні пости працюють на поглиблення розколу суспільства?", "Слухайте, а вам взагалі нормально таке писати? В країні горе ледь не в кожній сімʼї і винна в цьому лише Росія. А ваш наратив якраз працює на ворога і сприяє розколу суспільства", — пишуть у мережі.

Фото згорьованих батьків Дмитра облетіло весь світ

Українці особливо болісно сприйняли цинічну заяву Безуглої, адже вся Україна сподівалася, що Дмитро виживе. Його батьки в розпачі, але з надією на диво, цілий день чекали, що сина витягнуть з-під завалів живим, але, на жаль, він загинув. Рятувальники деблокували тіло хлопця. Всього, за даними на 12:00 18 червня в зруйнованому РФ будинку у Солом'янському районі загинуло 23 людини. Тіла загиблих продовжують діставати з-під завалів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Безугла підтримала скандального ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича. Вона погодилася з ним, коли він зневажливо відгукнувся про українських полонених, що розстріляли росіяни.