Це київське болото стало легендарним місцем: чому парк "Перемога" на Дарниці варто відвідати

Це одна з найулюбленіших зелених зон Дніпровського району Києва

Серед шумного мегаполіса особливо цінними стають місця, де можна відпочити душею та насолодитися природою. Парк "Перемога" в Дніпровському районі Києва — це унікальний простір, де історична пам'ять поєднується з красою ландшафту, створюючи особливу атмосферу для відпочинку та роздумів.

Цей парк не просто зелена зона, а живий меморіал, що розповідає історію героїзму та перемоги, водночас дарує киянам можливість насолодитися природою в самому серці міста. Заснований у 1965 році на честь 20-річчя перемоги у Другій світовій війні, парк займає площу понад 80 гектарів і став справжньою візитівкою Лівого берега.

Історія "Перемоги": від болота до парку

Мало хто сьогодні знає, що територія, де зараз розкинувся Парк "Перемога", колись була частково заболоченою. Перед створенням парку ця місцевість мала розгалужену мережу дренажних каналів і природні низини, які утворювали вологі ділянки. Саме ці особливості ландшафту стали викликом для урбаністів і ландшафтних дизайнерів, які взялися за перетворення території.

Для того, щоб створити комфортну зону відпочинку, було проведено масштабні роботи з осушення заболочених ділянок, вирівнювання рельєфу та облаштування дренажу. В результаті цих зусиль з’явилися широкі алеї, затінені дерева, відкриті галявини, дитячі майданчики та штучне озеро з островом — символ парку, який став улюбленим місцем для прогулянок і відпочинку. Парк неодноразово оновлювався: масштабна реконструкція 2003–2012 років змінила головний вхід, облаштувала фонтани, встановила скульптурну композицію "Мати проводжає сина на війну" та оновила курган "Безсмертя".

Мати проводжає сина на війну

Цікаві подробиці про Парк "Перемога"

Парк "Перемога" — це не лише зелена оаза, а й справжній меморіал, який зберігає пам’ять про героїчні події Другої світової війни. Однією з головних пам’яток є Курган Безсмертя, відкритий у 1967 році. Це насип у формі п’ятикутної зірки, створений із землі, привезеної з могил солдатів і партизанів, які боролися у різних країнах Європи, зокрема з братських могил Яновських лісів у Польщі. Цей меморіал символізує пам’ять про загиблих у війні та є унікальним історичним об’єктом.

Курган безместря

Окрім Кургану Безсмертя, у парку встановлено пам’ятники "Матері-Вдові", прикордонникам, скульптурну композицію "Люди перемоги" (2016 рік) та інші, що вшановують різні аспекти війни та подвигів українських воїнів.

Люди перемоги

Природа і відпочинок

Парк має сосновий ліс, що створює особливий мікроклімат і затінок, а також групу дерев бука лісового, що визнана пам’яткою природи. Центральна частина прикрашена декоративним озером з островом і ажурними арковими містками, які додають романтики і мальовничості.

Озеро

На території парку розташовані дитячі майданчики, спортивні споруди, атракціони (частково з колишнього луна-парку біля метро "Лісова"), крита ковзанка "Крижинка" та концертно-танцювальний зал. З оглядового колеса висотою близько 30 метрів відкриваються чудові панорами Лівого берега Києва.

Колесо огляду

Особливо чарівно тут на світанку або підвечір, коли світло сонця грає на воді озера, а парк наповнюється тишею і спокоєм. Це ідеальний час, щоб відчути унікальну атмосферу цього місця — справжню магію природи та насолоду атмосферою, яку створили люди, перетворивши колись заболочену місцевість у величний парк.

Як дістатися..

До Парку "Перемога" у Києві дуже зручно дістатися громадським транспортом, оскільки він розташований неподалік станції метро "Дарниця". Парк розташований поруч із вулицею Генерала Жмаченка, де є паркувальні місця, що робить його доступним і для тих, хто приїжджає на власному транспорті.

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