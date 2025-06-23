Це київське болото стало легендарним місцем: чому парк "Перемога" на Дарниці варто відвідати
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Це одна з найулюбленіших зелених зон Дніпровського району Києва
Серед шумного мегаполіса особливо цінними стають місця, де можна відпочити душею та насолодитися природою. Парк "Перемога" в Дніпровському районі Києва — це унікальний простір, де історична пам'ять поєднується з красою ландшафту, створюючи особливу атмосферу для відпочинку та роздумів.
Цей парк не просто зелена зона, а живий меморіал, що розповідає історію героїзму та перемоги, водночас дарує киянам можливість насолодитися природою в самому серці міста. Заснований у 1965 році на честь 20-річчя перемоги у Другій світовій війні, парк займає площу понад 80 гектарів і став справжньою візитівкою Лівого берега.
Історія "Перемоги": від болота до парку
Мало хто сьогодні знає, що територія, де зараз розкинувся Парк "Перемога", колись була частково заболоченою. Перед створенням парку ця місцевість мала розгалужену мережу дренажних каналів і природні низини, які утворювали вологі ділянки. Саме ці особливості ландшафту стали викликом для урбаністів і ландшафтних дизайнерів, які взялися за перетворення території.
Для того, щоб створити комфортну зону відпочинку, було проведено масштабні роботи з осушення заболочених ділянок, вирівнювання рельєфу та облаштування дренажу. В результаті цих зусиль з’явилися широкі алеї, затінені дерева, відкриті галявини, дитячі майданчики та штучне озеро з островом — символ парку, який став улюбленим місцем для прогулянок і відпочинку. Парк неодноразово оновлювався: масштабна реконструкція 2003–2012 років змінила головний вхід, облаштувала фонтани, встановила скульптурну композицію "Мати проводжає сина на війну" та оновила курган "Безсмертя".
Цікаві подробиці про Парк "Перемога"
Парк "Перемога" — це не лише зелена оаза, а й справжній меморіал, який зберігає пам’ять про героїчні події Другої світової війни. Однією з головних пам’яток є Курган Безсмертя, відкритий у 1967 році. Це насип у формі п’ятикутної зірки, створений із землі, привезеної з могил солдатів і партизанів, які боролися у різних країнах Європи, зокрема з братських могил Яновських лісів у Польщі. Цей меморіал символізує пам’ять про загиблих у війні та є унікальним історичним об’єктом.
Окрім Кургану Безсмертя, у парку встановлено пам’ятники "Матері-Вдові", прикордонникам, скульптурну композицію "Люди перемоги" (2016 рік) та інші, що вшановують різні аспекти війни та подвигів українських воїнів.
Природа і відпочинок
Парк має сосновий ліс, що створює особливий мікроклімат і затінок, а також групу дерев бука лісового, що визнана пам’яткою природи. Центральна частина прикрашена декоративним озером з островом і ажурними арковими містками, які додають романтики і мальовничості.
На території парку розташовані дитячі майданчики, спортивні споруди, атракціони (частково з колишнього луна-парку біля метро "Лісова"), крита ковзанка "Крижинка" та концертно-танцювальний зал. З оглядового колеса висотою близько 30 метрів відкриваються чудові панорами Лівого берега Києва.
Особливо чарівно тут на світанку або підвечір, коли світло сонця грає на воді озера, а парк наповнюється тишею і спокоєм. Це ідеальний час, щоб відчути унікальну атмосферу цього місця — справжню магію природи та насолоду атмосферою, яку створили люди, перетворивши колись заболочену місцевість у величний парк.
Як дістатися..
До Парку "Перемога" у Києві дуже зручно дістатися громадським транспортом, оскільки він розташований неподалік станції метро "Дарниця". Парк розташований поруч із вулицею Генерала Жмаченка, де є паркувальні місця, що робить його доступним і для тих, хто приїжджає на власному транспорті.
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