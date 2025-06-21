Міст кохання, що забирає життя: де в Україні розташований містичний парк самогубців

У 2009 році місце опинилося в центрі уваги "Битви екстрасенсів"

Ще з часів СРСР серед жителів Черкас існує моторошне уявлення про міст у парку "Сосновий бір" — місце, де люди зводять рахунки з життям, вибираючи фатальний стрибок у 26-метрову прірву. Традиція ця — трагічна, зловісна, і водночас не вигадана.

Про це місце детально розповів краєзнавець Борис Юхно. Такий звичай живе в пам’яті міста вже понад пів століття, а конструкція мосту не залишає жодного шансу на порятунок. Експерт у своєму дописі пригадав: про перші такі випадки чув іще школярем.

Міст кохання в 1968 році

Міст кохання — на листівці 70-х

Чим відомий об'єкт

Відомо, що міст у парку "Сосновий бір" звели у 1968 році. У травні-червні 2023 року міський парк "Сосновий бір" закрив міст для відвідувачів. Особливого відтінку моторошності об'єкту додають геологічні та історичні обставини. Споруда розташована над яром, що утворився на розломі тектонічних плит. У 1930-х роках цей яр став місцем масових розстрілів, під його схилами досі лежать невідомі могили — саме на цьому місці проходить одна з доріжок парку.

Міст кохання — на мапі

У липні 2009-го під мостом знаходять тіло 18-річної дівчини. Саме тоді місце опинилося в центрі уваги "Битви екстрасенсів". Більшість учасників шоу дійшли спільного висновку: енергетика тут — "чорна". Роман Латинін сказав: "Тут відчувається дуже багато неупокоєних душ. Ці люди, я впевнений, не померли своєю смертю. Їх ніхто не відспівав, про упокій ніхто не молився. Саме отакий "неспокійний" стан їхніх душ й став причиною всього негативу, яким огорнутий ваш так званий "Міст Кохання". Не розумію, чому його так назвали. Окрім холоду й порожнечі тут нічого не відчувається…".

У 2018-19 роках "проклятий" міст був на капремонті — без настилу, з будівельниками, закритий для проходу. Саме це, здається, на деякий час "зняло прокляття". У цей період також обговорювалися можливі інженерні рішення: дизайнер Роман Димйон пропонував накрити міст прозорим тунелем з алюмінію, говорили й про сітку під ним.

Дизайнерське рішення Романа Димйона щодо мосту Кохання

У "Дирекції парків" пропозиції розглядали, але далі розмов справа не пішла.

Легенди довкола місця

Однією з найтрагічніших і найвідоміших легенд є історія, пов’язана з весільною парою. Ще у 2012 році на місцевому форумі згадували про молодят, які вирішили відзначити день весілля нестандартним способом. Наречений, бажаючи справити враження, підняв дружину на руки і виніс за межі перил, демонструючи, що може "міцно тримати її над прірвою". Однак щось пішло не так — він втратив рівновагу й наречена впала. За кілька митей чоловік стрибнув за нею. У результаті — пара загинула.

Міст кохання вночі

Люди підрахували, що в середньому від 2 до 5 людей на рік вибирають це місце для того, щоб покінчити з життям. Одні вважають, що причина — в особливій географії й доступності мосту, інші переконані: міст проклятий.

Міст кохання

Випадки самогубства або спроби

2023:

впродовж початку року троє людей намагалися накласти на себе руки, двоє з них загинули;

28 квітня – молода дівчина стрибнула з мосту через нерозділене кохання. Вижила, дістала тілесні ушкодження.

2024-2025 роки — інциденти на мосту не повідомлялися.

Раніше "Телеграф" писав про місце в Україні, яке в народі прозвали "долиною тіней" або "долиною смерті". Йдеться про Балаклавську долину — територію поблизу Севастополя, що стала символом трагедії ще після Кримської війни. Саме тут в один день загинули сотні людей під час жорстоких боїв між армією Російської імперії та військами Османської імперії, Великобританії й Франції.