Багато років він був найдовшим у місті: де в Києві будинок-півмісяць і чим ще він особливий (фото)

Будинок-рекордсмен став символом району, який успішно пережив епохи та залишається однією з найфотогенічніших локацій столиці

Серед типової забудови київської Дарниці виділяється справжня архітектурна родзинка — будинок у формі півмісяця, який уже понад 40 років приваблює увагу як місцевих жителів, так і туристів. Ця незвичайна споруда, розташована поблизу станції метро "Дарниця", давно стала візитівкою району та одним із найфотогенічніших об'єктів столиці.

Масштаби будівлі справді вражають: тут розміщено понад тисячу квартир, які обслуговують 24 під'їзди. Це робить споруду однією з найбільших житлових будівель не лише Дарниці, а й усього Києва.

Радянський експеримент, що став легендою

Будинок-півмісяць зводився у 1974–1975 роках — у період активного житлового будівництва в УРСР. Архітектори того часу не боялися експериментувати з формами, створюючи споруди, які кардинально відрізнялися від стандартних "хрущовок" і "брежнєвок". Цей проєкт став яскравим прикладом таких новаторських ідей.

Дві адреси, один будинок

Через свою незвичайну форму будинок офіційно має дві адреси. Частина під'їздів належить до Дарницького бульвару, 7, а решта — до вулиці Андрія Малишка, 3. Така особливість створює цікаву ситуацію для мешканців: ті, хто живе з боку бульвару, заходять до своїх квартир через зовнішній вигнутий фасад, тоді як жителі "малишківської" частини користуються входами з внутрішнього двору, утвореного вигином будівлі. Ця планувальна особливість не лише надає будинку унікального вигляду, а й створює затишний внутрішній двір, захищений від вуличного шуму та пилу.

Рекорди та незвичайності

Будинок-півмісяць може похвалитися кількома унікальними характеристиками. Зокрема, тут встановлено рекордну для Києва кількість ліфтів — 48 штук. Це забезпечує комфортне пересування мешканців навіть у години пік.

Планування квартир також відрізняється від стандартного. Через вигнуту форму будівлі у деяких помешканнях трапляються гострі та тупі кути — явище, рідкісне для типового житлового фонду радянської доби. Це додає квартирам особливого шарму, хоча іноді створює виклики в розстановці меблів.

Ще одна цікавинка — незвичайна нумерація під'їздів, яка починається не з краю будівлі, а з її середини. Це часто збиває з пантелику відвідувачів, тому на фасаді розміщені спеціальні покажчики для зручності орієнтування. Будинок має не лише дві адреси, а й кілька народних назв: "півмісяць", "напівкружка", "серп", "велика китайська стіна".

Зелений фасад як окраса

Особливого шарму будинку додає виноград, який багато років тому висадили ініціативні мешканці. Сьогодні ці рослини густо обплітають фасад, створюючи мальовничу зелену стіну. Особливо ефектно будівля виглядає восени, коли виноградне листя набуває яскраво-жовтих та червоних відтінків, перетворюючи сіру бетонну конструкцію на справжній природний шедевр.

Такий "живий фасад" не лише покращує естетичний вигляд будинку, а й сприяє поліпшенню мікроклімату навколо споруди, очищуючи повітря та знижуючи температуру в спекотні дні.

Символ району та туристична принада

За п'ять десятиліть свого існування будинок-півмісяць перетворився на справжній символ Дарниці. Його незвичайна форма робить споруду впізнаваною здалеку та улюбленим об'єктом для фотосесій. Молоді пари часто обирають цю локацію для весільних фотозйомок. Завдяки своїй унікальній архітектурі будинок став прикладом того, як експериментальні ідеї радянської епохи можуть органічно вписатися в сучасне міське середовище.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де знаходиться один з найстаріших кінотеатрів Києва. Першим фільмом для нього стала стрічка, що відображала життя донецьких шахтарів і була створена Київською кінофабрикою.