Його назва пішла від давньослов'янського бога Рода: що відомо про одне із популярних озер Києва

Колись тут була річка Радунка

У самому серці Дніпровського району Києва, між Райдужним масивом та дачним селищем "Русановські сади", розташоване одне з наймальовничіших місць столиці — озеро Радунка. Це водойма, яка поєднує в собі природну красу, історичну спадщину та сучасний комфорт для відпочинку.

Його також називаю Райдуга або Райдужне. "Телеграф" розповідає, як озеро стало популярним серед містян.

Історія та назва озера

Назва "Радунка" походить від слов'янського кореня "Родун", що пов'язується з поминальними днями весни — Родоницею або Радуницею. Існує також версія, що вона походить від давньослов'янського бога Рода — покровителя роду, родючості та сімейних цінностей.

У давнину протікала тут річка Радунка, що розпочинала свій шлях біля Троєщини й обігнувши її, текла далі на південь, нижче за Вигурівщину, паралельно Чорторію і впадала в Десну. На початку XVIII ст. річка Радунка перетворилася на ланцюг боліт та озер, утворивши сучасне озеро Радунка.

Природна краса та біорізноманіття

Озеро Радунка — це не лише водойма, а й екосистема, багата на різноманіття флори та фауни. Береги озера вкриті деревами та водною рослинністю. У південній частині переважає очерет звичайний, тоді як у північній — росте ще й рогіз вузьколистий. Тут можна зустріти дикі качки, мартини, водяних курочок, ондатр і черепах.

Озеро на лівому березі Києва

Екологічні проблеми озера Радунка

Озеро Райдуга стикається з низкою екологічних проблем. Місцева громада регулярно фіксує порушення від власників закладів, водіїв та відпочивальників. Значною проблемою є відсутність централізованої каналізації для дачних ділянок на західному березі озера. Також ситуація погіршилася через будівництво частини Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

У 2017 році громада домоглася надання приозерним територіям статусу ландшафтного заказника, щоб захистити озеро від забудовників та вирішити існуючі проблеми. Крім того, активісти організовують добровільні чергування для боротьби з браконьєрством, зокрема захищаючи рибу під час нересту та від використання електровудок.

Озеро часто називають Райдужним

Інфраструктура та дозвілля

На берегах озера облаштовано три пляжі, що наразі мають станцію прокату човнів, спортивний майданчик та чотири дитячі майданчики. У 2018 році алеї вздовж озера поповнилися альтанками, обладнаними для пікніків.

Біля озера можна влаштувати пікнік

Навколо озера функціонує кілька закладів харчування, включаючи ресторани та кіоски. Однак зеро Радунка стабільно фігурує у літніх рейтингах Києва: воно з'являється як у переліку найкращих місць для відпочинку, так і серед тих, де купання не рекомендується.

Киян купаються в озері

Як дістатися до озера

Якщо їхати на авто, потрібно орієнтуватися на вулицю Райдужну. Громадським транспортом краще доїжджати на найближчі зупинки до озера: "Автомагазин", "Дитячий садок", "Озеро Радунка" — усі в межах 5–10 хвилин пішки від водойми.

До озера ходять автобуси: №46, 59, 61, 70, 578. Тролейбуси: №29Д, 50. Також, поруч знаходиться зупинка кільцевої електрички.

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться єдине озеро в Києві, через яке лежить міст. Горащиха приваблює своєю красою місцевих і туристів.