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Это киевское болото стало легендарным местом: почему парк "Победа" на Дарнице стоит посетить

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Парк "Победа"
Парк "Победа". Фото Коллаж "Телеграфа"

Это одна из самых любимых зеленых зон Днепровского района Киева

Среди шумного мегаполиса особенно ценны места, где можно отдохнуть душой и насладиться природой. Парк "Победа" в Днепровском районе Киева — это уникальное пространство, где историческая память сочетается с красотой ландшафта, создавая особую атмосферу отдыха и размышлений.

Этот парк не просто зеленая зона, а живой мемориал, рассказывающий историю героизма и победы, одновременно дарит киевлянам возможность насладиться природой в самом сердце города. Основанный в 1965 году в честь 20-летия победы во Второй мировой войне, парк занимает площадь более 80 гектаров и стал настоящей визитной карточкой Левого берега.

История "Победы": от болота до парка

Немногие сегодня знают, что территория, где сейчас раскинулся Парк "Победа", когда-то была частично заболоченной. Перед созданием парка эта местность имела разветвленную сеть дренажных каналов и естественные низменности, образующие влажные участки. Именно эти особенности ландшафта стали вызовом для урбанистов и ландшафтных дизайнеров, взявшихся за преобразование территории.

Для того, чтобы создать комфортную зону отдыха, были проведены масштабные работы по осушению заболоченных участков, выравниванию рельефа и обустройству дренажа. масштабная реконструкция 2003-2012 годов сменила главный вход, обустроила фонтаны, установила скульптурную композицию "Мать провожает сына на войну" и обновила курган "Бессмертие".

Памятник "Мать провожает сына на войну" в парке "Победа"
Мать провожает сына на войну

Интересные подробности о Парке "Победа"

Парк "Победа" — это не только зеленый оазис, но и настоящий мемориал, хранящий память о героических событиях Второй мировой войны. Одной из главных достопримечательностей является Курган Бессмертия, открытый в 1967 году. Это насыпь в форме пятиконечной звезды, созданной из земли, привезенной из могил солдат и партизан, сражавшихся в разных странах Европы, в частности с братских могил Яновских лесов в Польше. Этот мемориал символизирует память погибших в войне и является уникальным историческим объектом.

Курган бессмертия в парке "Победа" в Киеве
Курган бесместья

Кроме Кургана Бессмертия, в парке установлены памятники "Матери-Вдове", пограничникам, скульптурная композиция "Люди победы" (2016 год) и другие, чествующие разные аспекты войны и подвигов украинских воинов.

Памятник "Люди победы" в парке "Победа"
Люди победы

Природа и отдых

Парк состоит из соснового леса, создающего особый микроклимат и тень, а также группы деревьев бука лесного, признанной памятником природы. Центральная часть украшена декоративным озером с островом и ажурными арочными мостиками, которые добавляют романтики и живописности.

Озеро в парке "Победа"
Озеро

На территории парка расположены детские площадки, спортивные сооружения, аттракционы (частично из бывшего луна-парка возле метро "Лесная"), крытый каток "Льдинка" и концертно-танцевальный зал. Со смотрового колеса высотой около 30 метров открываются великолепные панорамы Левого берега Киева.

Колесо обзора

Особенно волшебно здесь на рассвете или к вечеру, когда свет солнца играет на воде озера, а парк наполняется тишиной и спокойствием. Это идеальное время, чтобы почувствовать уникальную атмосферу этого места – настоящую магию природы и наслаждение атмосферой, которую создали люди, превратив когда-то заболоченную местность в величественный парк.

Как добраться.

До Парка "Победа" в Киеве очень удобно добраться общественным транспортом, поскольку он расположен недалеко от станции метро "Дарница". Парк расположен рядом с улицей Генерала Жмаченко, где есть парковочные места, что делает его доступным и для тех, кто приезжает на собственном транспорте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что манит туристов на остров Муромец в Киеве. Сегодня он сочетает заповедные зоны с современным парком, привлекая посетителей своими живописными видами, достопримечательностями и возможностями для активного отдыха.

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