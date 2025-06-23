Легковажність вбиває. Кілька висновків після рекордної "шахедної" атаки на Київ

Ворог нарощує атаки на мирні міста України

Удар росіян по Києву в ніч на 23 червня став рекордним за кількістю використаних ворогом дронів. Росіяни застосували для атаки 352 безпілотники — дрони-камікадзе та дрони-приманки Shahed-136/Гербера/Пародія.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі поділився висновками з російських атак. Наліт в ніч на понеділок, пише він, перетнув абсолютну рекордну межу. Червень ще не завершився, проте вже став рекордним за кількістю використаних Росією проти України безпілотників — 4 256.

Росіяни застосували понад 360 засобів повітряного нападу

За даними Повітряних Сил України, у ніч на 23 червня (з 20.00 22 червня) Росія атакувала 368 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару став Київ. Ворог використав:

352 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23

5 крилатих ракет Іскандер-К

За інформацією станом на 9:00 23 червня, протиповітряна оборона знешкодила 354 засоби повітряного нападу ворога. 158 з них було збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені.

ППО збили значну частину цілей

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області", — повідомили у ПС.

Попередній рекорд використання дронів проти України був у березні

Коваленко нагадав, що попередній рекорд використання росіянами дронів для ударів по Україні був у березні — 4 196. Проте, на жаль, це не межа, зазначає оглядач.

"Але, повірте, це не межа, адже з урахуванням виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 в межах 90 одиниць готової продукції, і приблизно такої ж кількості /дронів-приманок "Гербера"/"Пародія", на місяць РОВ можуть дозволити собі зараз здійснення нальотів від 5 000 до 5 500 тис. засобів і вони намагатимуться масштабувати ці удари", — пише Коваленко.

Він наголосив, що перед ЗСУ зараз стоїть непросте завдання протидії терору, аналогів якого у світі не було. Водночас й на українцях лежить колосальна відповідальність за власну безпеку.

Українці ігнорують тривогу, знецінюючи роботу військових

Коваленко нагадує, що в Київській області тривогу оголосили о 22:52 і тривала вона до 05:23, 6 годин 31 хвилину. У самому Києві повітряна тривога пролунала о 23:53. Проте на жаль, в Києві минулої ночі загинуло п'ятеро людей та 19 постраждало. Практично всі з них на момент нальоту перебували у своїх квартирах.

"Тобто, ці люди, на четвертий рік війни, коли звучить повітряна тривога, не спромоглися спуститися до підвалу, бомбосховища, метро або, хоч би, з верхніх поверхів спуститися на нижні", — обурюється Коваленко.

Будинок у Шевченківському районі, зруйнований російським ударом

Він додає, що Київ це не Харків, не Суми, й навіть не Одеса, де наліт здійснюється раптово і жителі яких інколи мають лічені хвилини, щоб відреагувати на повітряну тривогу. У столиці люди мають час, щоб підготуватися.

"А хтось продовжує спати. Хтось забиває те, що відбувається за вікном", — пише оглядач.

Коваленко додає, що розуміє, що багатьом не сподобається написане ним. Проте, впевнений він, люди в тилу мають усвідомити, що вони несуть відповідальність за своє життя.

"Зеленський не прийде і за ручку вас не проведе у бомбосховище, не збере вам тривожну валізку і не покладе в рюкзак термос із гарячим чаєм та печивком. Будьте зібраними. Будьте пильними. Будьте свідомими! Ваше життя, ваше майбутнє у ваших руках. Цінуйте те, що для вас роблять хлопці на передовій і не про***айте це своєю бездарністю", — закликає Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав про жителя Києва Валерія, який під час атаки РФ в ніч на 23 червня прокинувся та побачив, що над ним висить бетонна плита. Йому вдалося врятуватися.