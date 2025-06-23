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"Прокинувся, а наді мною плита". Киянин дивом вижив під час удару по багатоповерхівці (відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Киянин розповів, як дивом вижив після удару по будинку Новина оновлена 23 червня 2025, 10:17
Киянин розповів, як дивом вижив після удару по будинку. Фото Колаж "Телеграфу" / "Суспільне"

Чоловік поки що сам не розуміє, як йому дістався другий шанс на життя

Мешканцю багатоповерхового будинку, зруйнованого у Шевченківському районі Києва, дивом вдалося вижити цієї ночі. Коли він прокинувся, то побачив, що над ним висить бетонна плита. На щастя, зараз із чоловіком усе гаразд і його життю нічого не загрожує.

Цей день Валерій прозвав своїм другим Днем народження. Відео із розповіддю учасника цієї неймовірної історії публікує "Суспільне".

"Коли я прокинувся, наді мною висіла плита. Вона ще частину ноги мені придавила, я трохи виривався. Найстрашніше, що я під тією плитою відкрив очі... І я не знаю, як мені дістався цей другий шанс. Це, напевно, на все життя. Як я вижив? Це для мене фантастика", — розповідає.

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Співрозмовник також зазначив, що його квартира знаходиться на п’ятому поверсі. Вже опинившись на вулиці, він глянув на ту саму плиту, що звисала над ліжком, і здивувався, як йому вдалося вижити.

"Я вижив. Я маю щось важливе зробити, адже Бог залишив мене в цьому житті. Я поки не знаю, для чого. З’ясовуватиму" — підкреслив мешканець будинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 23 червня росіяни обстріляли Київську область. Відомо, що під час повторного російського обстрілу було травмовано двох рятувальників.

Теги:
#Київ #Обстріл #Вибухи #Багатоповерхівка #Шевченківський район #Плита #Вижив