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Безугла знову заговорила про "карму" після прильоту в дім Тополі з "Антитіл": українці обурені

Автор
Тетяна Крутякова
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Мар'яна Безугла наїхала на Тараса Тополю Новина оновлена 23 червня 2025, 11:40
Мар'яна Безугла наїхала на Тараса Тополю. Фото Колаж "Телеграфу"

Квартира артиста постраждала від російського обстрілу

Нардепка Мар'яна Безугла наїхала на фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Топлю, квартиру якого було зруйновано внаслідок російської атаки. Депутатка звинуватила артиста у фейковій службі.

Про це написала Безугла у Facebook. За її словами, трек Тополі "Фортеця Бахмут" був замовним і наразі його "спіткає карма".

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд (…) Фейкова служба — справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", — йдеться у повідомленні.

Пост Безуглої про Тополю
Пост Безуглої про Тополю

Безугла поспівчувала усім загиблим, але акцентувала, що найбільше їй шкода військових на фронті. Вона наголосила: "Добре, що вціліли, бажаю вціліти усім сім'ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків".

Зауважимо, що коментарі під своїм дописом Безугла закрила, вони вочевидь доступні лише друзям. Однак деякі люди вже почали захищати Тополю та його службу.

Водночас в мережі цей допис неабияк розізлив українців. Більшість і досі не розумію, чому народній обраниці подібні висловлювання та звинувачення сходять з рук. Особливо враховуючи те, що вона назвала загибель чоловіка в Києві під час атаки РФ "кармою", бо він не служив, а вчився в університеті.

Нагадаємо, що нардепка Наталія Піпа вже подала скаргу на Безуглу в комітет та вимагає її відсторонення від засідань Верховної Ради.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі несподівано розкрили "секрет походження" Безуглої.

Теги:
#Київ #Скандал #Атака #Тарас Тополя #Мар'яна Безугла