Безугла знову заговорила про "карму" після прильоту в дім Тополі з "Антитіл": українці обурені

Квартира артиста постраждала від російського обстрілу

Нардепка Мар'яна Безугла наїхала на фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Топлю, квартиру якого було зруйновано внаслідок російської атаки. Депутатка звинуватила артиста у фейковій службі.

Про це написала Безугла у Facebook. За її словами, трек Тополі "Фортеця Бахмут" був замовним і наразі його "спіткає карма".

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд (…) Фейкова служба — справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", — йдеться у повідомленні.

Пост Безуглої про Тополю

Безугла поспівчувала усім загиблим, але акцентувала, що найбільше їй шкода військових на фронті. Вона наголосила: "Добре, що вціліли, бажаю вціліти усім сім'ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків".

Зауважимо, що коментарі під своїм дописом Безугла закрила, вони вочевидь доступні лише друзям. Однак деякі люди вже почали захищати Тополю та його службу.

Водночас в мережі цей допис неабияк розізлив українців. Більшість і досі не розумію, чому народній обраниці подібні висловлювання та звинувачення сходять з рук. Особливо враховуючи те, що вона назвала загибель чоловіка в Києві під час атаки РФ "кармою", бо він не служив, а вчився в університеті.

Нагадаємо, що нардепка Наталія Піпа вже подала скаргу на Безуглу в комітет та вимагає її відсторонення від засідань Верховної Ради.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі несподівано розкрили "секрет походження" Безуглої.