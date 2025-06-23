Легкомыслие убивает. Несколько выводов после рекордной "шахедной" атаки на Киев

Враг наращивает атаки на мирные города Украины

Удар россиян по Киеву в ночь на 23 июня стал одним из самых масштабных по количеству использованных врагом дронов. Россияне применили для атаки 352 беспилотника — дроны-камикадзе и дроны-приманки Shahed-136/Гербера/Пародия.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале поделился выводами из российской атаки. Июнь еще не завершился, однако уже стал рекордным по количеству использованных Россией против Украины беспилотников – 4 256.

Россияне применили более 360 средств воздушного нападения

По данным воздушных сил Украины, в ночь на 23 июня (с 20:00 22 июня) Россия атаковала 368 средствами воздушного нападения. Основным направлением удара стал Киев. Враг использовал:

352 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23

5 крылатых ракет Искандер-К

По информации на 9:00 23 июня, противовоздушная оборона обезвредила 354 средства воздушного нападения врага. 158 из них были сбиты огневыми средствами, 196 – локационно потеряны.

ПВО сбили значительную часть целей

"Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в Киеве и Киевской области", — сообщили в ПС.

Предыдущий рекорд использования дронов против Украины был в марте

Коваленко напомнил, что предыдущий рекорд использования россиянами дронов для ударов по Украине был в марте — 4 196. Однако, к сожалению, это не предел, отмечает обозреватель.

"Но, поверьте, это не предел, ведь с учетом производства дронов-камикадзе Shahed-136 в пределах 90 единиц готовой продукции, и примерно такого же количества /дронов-приманок "Гербера"/"Пародия", в месяц РОВ могут позволить себе сейчас совершение налетов от 5 000 до 5 500 тысяч средств, и они будут пытаться масштабировать эти удары", — пишет Коваленко.

Он подчеркнул, что перед ВСУ сейчас стоит непростая задача противодействия террору, аналогов которого в мире не было. В то же время, и на украинцах лежит колоссальная ответственность за собственную безопасность.

Украинцы игнорируют тревогу, обесценивая работу военных

Коваленко напоминает, что в Киевской области тревогу объявили в 22:52 и продолжалась до 05:23, 6 часов 31 минуту. В Киеве воздушная тревога прозвучала в 23:53. Однако, к сожалению, в Киеве минувшей ночью погибли пять человек и 19 пострадали. Практически все из них на момент налета находились в своих квартирах.

"То есть эти люди, на четвертый год войны, когда звучит воздушная тревога, не смогли спуститься в подвал, бомбоубежище, метро или хотя бы с верхних этажей спуститься на нижние", — возмущается Коваленко.

Дом в Шевченковском районе разрушен российским ударом

Он добавляет, что Киев это не Харьков, не Сумы, и даже не Одесса, где налет совершается внезапно и у жителей которых иногда есть считанные минуты, чтобы отреагировать на воздушную тревогу. В столице у людей есть время, чтобы подготовиться.

"А кто-то продолжает спать. Кто-то забивает происходящее за окном", — пишет обозреватель.

Коваленко добавляет, что понимает, что многим не понравится написанное им. Однако, уверен он, люди в тылу должны понять, что они несут ответственность за свою жизнь.

"Зеленский не придет и за ручку вас не проводит в бомбоубежище, не соберёт вам тревожный чемоданчик и не положит в рюкзак термос с горячим чаем и печеньками! Будьте собранными. Будьте бдительными. Будьте осознанными! Ваша жизнь, ваше будущее, в ваших руках. Цените то, что для вас делают парни на передовой и не про***айте это своей бездарностью", — призывает Коваленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жителе Киева Валерии, который во время атаки РФ в ночь на 23 июня проснулся и увидел, что над ним висит бетонная плита. Ему удалось спастись.