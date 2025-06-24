За цукром від "Укрзалізниці" полюють колекціонери: які упаковки зараз популярні (фото)

Усього є вісім оригінальних упаковок рафінаду

Українці перетворили цукор від "Укрзалізниці" на справжній предмет колекціонування. Річ у тому, що рафінад упаковують у незвичайні обгортки з різними написами та зображеннями, тому деякі бажають зібрати повну колекцію.

Компанія вигадала, як зробити звичайні упаковки для шматочків цукру оригінальними. Кожну з них промарковано на честь певного флагманського поїзда: "Лесь Курбас", "Січеслав", "Леополіс", "Сковорода", "Чорноморець", "Буковина", "Гуцульщина", "Єдність".

У мережі українці показали фото тих упаковок, які їм вдалося зібрати під час поїздок у поїздах "Укрзалізниці".

Цукор від "Укрзалізниці". Скріншот Х

Колекційний цукор від УЗ. Скріншот: Reddit

Цукор від "Укрзалізниці". Скріншот Х

Ще у вересні 2024 року в "Укрзалізниці" розповідали, що мають колекційний рафінад до чаю — "Потяг до перемоги". Він є чи не найпопулярнішим артефактом у будь-якій колекції глюкофілів. Саме так називають людей, котрі колекціонують цукор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає один із найкомфортніших вагонів "Укрзалізниці". Він досить просторий, адже навіть сам тамбур ширший за те, що в плацкартних вагонах. Також можна звернути увагу на досить широкі полиці, яких у купе всього чотири.