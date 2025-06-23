До Мукачева не доїхати? Чому квитки на деякі потяги зникають миттєво та як зарадити проблемі
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Укрзалізниця підтвердила проблему з квитками на західні напрямки: як доїхати
Українці скаржаться на проблеми із купівлею квитків. Особливо помітно це на західних напрямках.
Наталія Гришкевич розповідає, що тиждень намагалась купити квиток з Дніпра до Мукачева. При відкритті потягу у продажі — лише десятки квитків. "За 15 хвилин квитків 0!", — скаржиться жінка.
В Укрзалізниці зреагували на скаргу та підтвердили — ситуація дійсно напружена. Однак причина не тільки високий сезон, а й будівництво євроколії на ділянці Чоп – Ужгород. "У зв’язку з цим частина поїздів прямує в об’їзд, а кількість доступних рейсів і квитків зменшилась", — констатують в компанії.
Вони також дали кілька рекомендацій, як дістатися тих місць, куди квитки складно купити.
- Перший варіант — дістатися Ужгорода, куди перенаправили рейси. Звідти до Мукачева можна дістатися авто.
- Другий варіант — з пересадкою у Львові. Звідти до Мукачева та Чопа можна дістатися регіональними поїздами. Актуальний розклад руху — на сайту УЗ.
- Третій спосіб — скористатися функцією "Автоматичний викуп квитка" — вона допоможе отримати квиток, якщо хтось його здасть.
Додамо, що окрім залізничного сполучення, є також автобуси та різноманітні сервіси пошуку попутників. Однак залізниця залишається флагманом перевезень.
За скільки днів можна купити квитки:
- На регіональні поїзди — за 10 днів до дати відправлення,
- На Павлоградський, Краматорський, Херсонський, Миколаївський, Сумський напрямки — 10 діб до дати відправлення,
- На інші поїзди внутрішнього сполучення — за 20 днів до дати,
- На приміські поїзди — у день вирушення в касах вокзалів,
- На поїзди міжнародного сполучення — Польський напрямок (з 9 ранку), Словацький, Австрійський, Угорський напрямки (з 8 ранку) — за 20 днів, Молдовський напрямок — за 30 днів.
Раніше "Телеграф" розповідав про проблеми з купівлею квитків на Суми. Є дані, що це може бути пов'язане не тільки з продажем за 10 діб до відправлення, а й зі зміною маршрутів курсування потягів.