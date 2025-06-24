За сахаром от "Укрзализныци" охотятся коллекционеры: какие упаковки сейчас популярны (фото)
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Всего есть восемь оригинальных упаковок рафинада
Украинцы превратили сахар от "Укрзализныци" в настоящий предмет коллекционирования. Дело в том, что рафинад упаковывают в необычные обертки с разными надписями и изображениями, потому некоторые желают собрать полную коллекцию.
Компания придумала, как сделать обычные упаковки для кусочков сахара оригинальными. Каждая из них промаркирована в честь определенного флагманского поезда: "Лесь Курбас", "Сичеслав", "Леополис", "Сковорода", "Черноморец", "Буковина", "Гуцульщина", "Единство".
В сети украинцы показали фото, тех упаковок, которые им удалось собрать во время поездок в поездах "Укрзализныци".
Еще в сентябре 2024 года в "Укрзализныце" рассказывали, что у них есть коллекционный рафинад к чаю — "Поезд к победе". Он является едва ли не самым популярным артефактом в любой коллекции глюкофилов. Именно так называют людей, которые коллекционируют сахар.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит один из самых комфортных вагонов "Укрзализныци". Он довольно просторный, ведь даже сам тамбур шире того, что в плацкартных вагонах. Также в глаза бросаются довольно широкие полки, которых в купе всего четыре.