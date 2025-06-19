Не тільки кондиціонер та широкі полиці. Як виглядає один із найкомфортніших вагонів "Укрзалізниці" (фото)

Навіть тамбури ширші за звичайні

Поїзди "Укрзалізниці" мають чимало гарних і просторих вагонів. До прикладу, купейний вагон "Експрес Україна" мод. 61-788А і мод. 61-788АІ Крюківського вагонобудівного заводу, який має чим здивувати пасажирів.

"Телеграф" покаже, як виглядає цей вагон та розповість, що в ньому особливого. Зауважимо, що не всі купейні вагони мають схожі параметри та зручності, але

Як видно на фото, цей вагон доволі просторий, адже навіть сам тамбур ширший за той, що у плацкартних вагонах. Також в око впадають доволі широкі полиці, яких у купе всього чотири. Тобто цей вагон має верхні та нижні полиці, але вони мають зручне розташування.

Вагон купе

Пасажирське купе

Тамбур

Окремої уваги заслуговує вбиральня, де є не тільки чистий і охайний унітаз, а й доволі великий рукомийник. Над ним висить потрійне дзеркало, під яким є розетки та мило з рушниками. Розмір цього туалету в кілька разів перевищує ті, що в плацкартних вагонах.

Туалет у купе

Двері в пасажирському купе

Тамбур у купе

У службовому купе провідника є холодильник, де зберігається вода та деякі продукти, а також електричний чайник, аби робити пасажирам чай та каву. Ширина одного купе в вагоні складає понад 2 м, а довжина 1,9 м. Ці розміри роблять його доволі просторим та зручним. Всього в одному вагоні дев'ять купе, тобто його місткість 36 пасажирів. Окрім цього, ці купе мають кондиціонери, опалення та розетки для пасажирів.

Чайник у купе провідника

Холодильник у купе провідника

Нагадаємо, нещодавно нові вагони "Укрзалізниці" викликали фурор серед пасажирів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні запустили артвагон із виставкою про незламність українців.