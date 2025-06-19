Не тільки кондиціонер та широкі полиці. Як виглядає один із найкомфортніших вагонів "Укрзалізниці" (фото)
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Навіть тамбури ширші за звичайні
Поїзди "Укрзалізниці" мають чимало гарних і просторих вагонів. До прикладу, купейний вагон "Експрес Україна" мод. 61-788А і мод. 61-788АІ Крюківського вагонобудівного заводу, який має чим здивувати пасажирів.
"Телеграф" покаже, як виглядає цей вагон та розповість, що в ньому особливого. Зауважимо, що не всі купейні вагони мають схожі параметри та зручності, але
Як видно на фото, цей вагон доволі просторий, адже навіть сам тамбур ширший за той, що у плацкартних вагонах. Також в око впадають доволі широкі полиці, яких у купе всього чотири. Тобто цей вагон має верхні та нижні полиці, але вони мають зручне розташування.
Окремої уваги заслуговує вбиральня, де є не тільки чистий і охайний унітаз, а й доволі великий рукомийник. Над ним висить потрійне дзеркало, під яким є розетки та мило з рушниками. Розмір цього туалету в кілька разів перевищує ті, що в плацкартних вагонах.
У службовому купе провідника є холодильник, де зберігається вода та деякі продукти, а також електричний чайник, аби робити пасажирам чай та каву. Ширина одного купе в вагоні складає понад 2 м, а довжина 1,9 м. Ці розміри роблять його доволі просторим та зручним. Всього в одному вагоні дев'ять купе, тобто його місткість 36 пасажирів. Окрім цього, ці купе мають кондиціонери, опалення та розетки для пасажирів.
Нагадаємо, нещодавно нові вагони "Укрзалізниці" викликали фурор серед пасажирів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні запустили артвагон із виставкою про незламність українців.