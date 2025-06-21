У сім'ї скандальної полтавської судді за рік раптово "подарували" один одному 4 машини (декларація)

Її заробітна плата за рік склала 1 205 683 гривні

Суддя Октябрського райсуду Полтави Юлія Гальонкіна у листопаді 2024 року була визнана такою, що не відповідає займаній посаді. Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) внесла подання про її звільнення, але Вища рада правосуддя відкладає розгляд цього питання. Гальонкіна у 2024 році заробила понад мільйон гривень, а також її родина отримала подарунків на кругленьку суму.

Про це свідчить декларація Гальонкіної за 2024 рік, оприлюднена на сайті НАЗК. Про те, що суддя не відповідає займаній посаді, повідомлялося на сайті ВККС.

ВККС внесла подання про звільнення Гальонкіної

Згідно з декларацією, минулого року заробітна плата Гальонкіної склала 1 205 683 гривні. При цьому її родина сумарно отримала подарунків у негрошовій формі на суму 900 тисяч гривень. Крім того, чоловік Гальонкіної подарував їхній доньці автомобіль за 900 тисяч гривень.

Чоловік Гальонкіної Кіщак Дмитро Сергійович отримав два подарунки на суму 100 тисяч гривень та 700 тисяч гривень від Сергія Кіщака (ймовірно, свого батька). Сама суддя Гальонкіна отримала подарунок на суму 100 тисяч гривень від Олени Гальонкіної.

Подарункі у негрошовій формі, отримані родиною судді

Ймовірно, це автомобілі, які стали власністю судді та її чоловіка у 2024 році. Суми вартості автівок та подарунків у негрошовій формі збігаються.

Родина судді минулоріч отримала у власність кілька авто

Також суддя задекларувала безоплатне користування автомобілем BMW X3 2016 року випуску. Машина належить Гальонкіну Станіславу Сергійовичу. Юлія Гальонкіна має таке ж по батькові, можливо, це її брат.

Примітно, що у декларації Гальонкіної за 2023 рік є лише одна автівка. Решта машин з'явилися у родини саме у 2024 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим володіє родина судді КСУ з мільйонними доходами Оксани Грищук. За минулий рік вона заробила понад 4 мільйони гривень та отримала від батька у подарунок авто вартістю 1 383 708 гривень.