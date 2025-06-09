На орендованій квартирі, але з BMW та мільйонною зарплатою: цікаві деталі декларації столичної судді

Торік суддя придбала машину за ціною, що дорівнює сумі її зарплати

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Клочкова Наталія Вікторівна у 2024 році придбала автомобіль, орендувала квартиру та заробила більш ніж півтора мільйона гривень. При цьому "під матрацом" вона зберігає сотні тисяч гривень.

Про це стало відомо з декларації Клочкової, яку вона опублікувала у березні 2025 року за минулий рік. У документі зазначено, що суддя має дочку Кобилянську Поліну.

Зазначається, що у 2024 році Наталія Клочкова орендувала квартиру на 384,4 кв.м у Києві. За даними декларації, свого житла суддя не має.

Серед цінних речей вона задекларувала два золоті каблучки з камінням, сережки з камінням, годинник, а також картину.

У графі транспортних засобів зазначено, що у листопаді 2024 року Клочкова придбала легковий автомобіль BMW X3 2020 року випуску за 1,6 млн гривень.

Водночас із декларації відомо, що минулого року суддя заробила в Окружному адміністративному суді Києва 1 611 384 гривень. Ще 800 тисяч гривень вона отримала як дохід від відчуження рухомого майна.

Готівкою Клочкова зберігає 893 000 гривень, 49 900 доларів, 23 000 євро.

Що відомо про Наталію Клочкову

Народилася 2 липня 1983 року у місті Чернівці.

Здобула вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2000 – 2005). Кандидат юридичних наук

У період з 2002 до 2005 року Клочкова працювала лаборантом кафедри цивільно-правових дисциплін, лаборантом кафедри суспільно-правових дисциплін в Економіко-юридичному інституті міста Чернівці.

Наступні два роки обіймала посаду юриста у ТОВ "Укрбудінвест 2010".

Потім з квітня по травень 2007 року була головним юристом відділу Юридичного департаменту в "Укргазбанк".

З червня 2007 до травня 2010 року працювала головним юрисконсультом юридичного відділу департаменту правового забезпечення в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

З 1 червня 2010 року і до сьогодні є суддею Окружного адміністративного суду Києва.

Наталія Клочкова. Фото: Sud.ua

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які цікаві деталі помічені у декларації судді Окружного адміністративного суду Києва Нани Векуа.