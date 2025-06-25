Небезпека триватиме ще кілька днів. Що очікує українців до 27 червня

Найближчими днями Земля буде в лапах магнітної бурі

Хоча наразі на Землі немає магнітної бурі, але це ненадовго. Вона розпочнеться вже 26 червня і різко виросте до 5 балів, хоча пізніше трошки знизить свою силу.

Як йдеться в оновленому графіку геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який, своєю чергою, складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, зараз тримається низька сонячна активність 2,3 бала.

Однак астросиноптики попереджають, що вже 26 червня наша планета буде в лапах сильної магнітної бурі в 5 балів. Вона очікується "червоною". Хоча 27 червня сила шторму впаде до 4 балів і він буде середнім, тобто "оранжевим".

Графік геомагнітних штормів на ці дні

Пояснимо, що це не остаточні дані, адже сонячна погода нестабільна і може змінюватись кожні 10 хвилин. Наприклад, 23 червня вчені прогнозували, що протягом 27 червня передбачається сильна магнітна буря в 5-6 балів, але наразі тримається низька сонячна активність. Отже, прогнози змінюються протягом доби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна робити 25 червня. Серед заборон є — не виносити сміття, не давати гроші в борг тощо.