Опасность продлится еще несколько дней. Что ожидает украинцев до 27 июня

В ближайшие дни Земля будет в лапах магнитной бури

Хотя сейчас на Земле нет магнитной бури, но это ненадолго. Она начнется уже 26 июня и резко вырастет до 5 баллов, хотя позже немножко снизит свою силу.

Как говорится в обновленном графике геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который, в свою очередь, составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас держится низкая солнечная активность в 2,3 балла.

Однако астросиноптики предупреждают, что уже 26 июня наша планета будет в лапах сильнейшей магнитной бури в 5 баллов. Она ожидается "красной". Хотя 27 июня сила шторма упадет до 4 баллов и он будет средним, то есть "оранжевым".

График геомагнитных штормов на эти дни

Объясним, что это не окончательные данные, ведь солнечная погода нестабильна и может меняться каждые 10 минут. К примеру, 23 июня ученые прогнозировали, что в течение 27 июня предполагается сильная магнитная буря в 5-6 баллов, но сейчас держится низкая солнечная активность. Следовательно, прогнозы изменяются в течение суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать 25 июня. Среди запретов есть — не выносить мусор, не давать деньги в долг и т.д.