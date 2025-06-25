Матимете проблеми з грошима: що не можна робити 25 червня

Дізнайтеся, чому в цей день не можна випікати щось

Сьогодні, 25 червня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святої преподобної мучениці Февронії. До того, як ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 8 липня.

Свята Февронія жила за часів правління імператора Діоклетіана. Вона була піддана жорстоким тортурам, але попри це не відреклася від Христа. Її страждання стали знаком сили духу для багатьох християн.

Цей день встановлений як день вшанування пам'яті мучениці Февронії. Це нагадування для вірян про те, як важливо зберігати духовні принципи.

Традиції та прикмети 25 червня

У народі цей день називали "Февронією-Росницею", адже саме сьогодні випадає рясна роса, яку вважали цілющою. Віряни цього дня моляться і просять стійкості у вірі.

ясна погода — виросте гарний урожай пшениці;

туман ввечері — чекайте на теплу погоду;

ластівки літають низько — буде дощ;

Фото: freepik

Що не можна робити 25 червня

виносити сміття — так ви можете позбавити оселю благословення;

давати гроші в борг — вони вам не повернуться;

сваритися, лихословити — день треба присвятити молитві;

випікати щось — будете мати проблеми із грошима.

Іменини 25 червня

В цей день іменини відзначають Василь та Яків.

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