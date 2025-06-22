Поки країна воює: в української судді знайшлося багато нової нерухомості

Сім’я судді володіє декількома об’єктами нерухомості, грошовими заощадженнями та автомобілем

Суддя Рокитянського районного суду Київської області Банах-Кокус Олена Володимирівна придбала нерухомість у 2024 році, а також заробила понад півмільйона гривень. Разом із чоловіком вони зберігають банку десятки тисяч гривень, а також мають заощадження у доларах та євро.

Відповідну інформацію було опубліковано у щорічній декларації суддя за 2024 рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів сім’ї Банах-Кокус.

У документі зазначено, що минулого року суддя придбала житловий будинк у селі Рокитне Білоцерківського району Київської області. Його вартість склала 850 000 гривень.

Чоловік судді — Віталій Кокус, має дві квартири, одну з яких він купив у 2024 році, і одну земельну ділянку У сім’ї також є спільна квартира.

Квартира та ділянка Олени Банах-Кокус / Скріншот декларації

Квартира чоловіка Олени Банах-Кокус / Скріншот декларації

У графі транспортних засобів зазначено, що чоловік судді має особистий автомобіль Chevrolet Cruze 2014 року випуску, який він придбав у 2020 році за 100 000 гривень.

Який автомобіль у чоловіка Олени Банах-Кокус / Скриншот декларації

За 2024 рік Олена Банах-Кокус заробила 446520 гривень від Територіального управління державної судової адміністрації України в Київській області. Ще 103 995 гривень вона заробила у ТОВ "Сан Парк". 77 371 грн суддя отримала відсотками від ОВДП та 70 000 — дохід від погашення ОВДП.

Зарплата Олени Банах-Кокус / Скріншот декларації

На банківських рахунках Банах-Кокус зберігає загалом 113 960 гривень, а також 7 555 доларів. Її чоловік на банківських рахунках зберігає 59 401 грн і 4 497 доларів та 500 євро.

Скільки грошей зберігає сім’я судді / Скріншот декларації

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які цікаві факти відомі із декларації судді Окружного адміністративного суду Києва Клочкової Наталії.