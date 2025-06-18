Стефанчук розповів, якими можуть бути вибори в Україні та коли на них чекати

Вибори можуть відбутися лише після завершення воєнного стану

Вибори для України — це питання існування суспільства. Очікується, що перший етап виборів пройде, коли закінчиться воєнний стан, а Верховна Рада сформує правила їхнього проведення. Це будуть унікальний виборчий процес, яких в Україні ще не було — не строкові та не дострокові, тому вони не підпадають під жодні вибори, які визначені в Конституції.

Потрібний закон, що регулюватиме перші повоєнні вибори

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, ймовірно, ці вибори матимуть назву "строкові вибори, які проведені після завершення воєнного стану".

"І це буде просто одноразовий закон, який дасть можливість провести ці вибори і потім перескочити на нормальну систему, яку визначено в Конституції і виборчому кодексі", — пояснив він.

Обговорення вже тривають, але…

За його словами, обговорення майбутнього виборчого процесу вже йде. Проте виносити це на політичний рівень наразі недоцільно.

"А ми тихенько, тихою сапою, оце все проговорюємо. Але ми не хочемо виносити це на політичний рівень. Тому що одразу почнеться: "завтра вибори!" Ми зустрічаємося з членами ЦВК, тому що дуже багато роботи по лінії Центральної виборчої комісії. Зрозуміти де які списки, де хто з людей знаходиться, оновлення реєстрів – це титанічна робота", — описав ситуацію спікер ВР.

Які проблеми треба розв'язати для проведення виборів

Також, наголосив він, треба чітко розуміти, як організувати вибори для тих, хто перебуває на передовій. Також є питання проведення виборів на територіях, які перебуватимуть на момент їхнього проведення під тимчасовою окупацією РФ, якщо такі будуть.

"Ми повинні зрозуміти, як завершиться війна. Ми повинні зрозуміти, як будуть голосувати люди, які знаходяться за кордоном. Тому що дуже багато нюансів пов'язані з їхнім голосуванням, тому що окремі країни чітко забороняють голосування на їхній території, крім посольств тих чи інших країн. Ми повинні зрозуміти, де ми візьмемо фінансування. Ми повинні зрозуміти, як ми сюди запросимо спостерігачів", — каже Стефанчук.

Він додав, що ці дискусії ведуться на рівні погоджувальної ради та комітетів. Проте їх не виносять у публічну площину, щоб не створювати ілюзію, що "завтра вибори".

"Друзі, поки воєнний стан, виборів в Україні бути не може. Так передбачає виборчий кодекс, так передбачає закон про правовий режим воєнного стану. Крапка. І тому ми повинні виходити з цього, що завершується воєнний стан чи скасовується воєнний стан. Після цього, будь ласка, ми повинні мати чіткі правила, по яких ми проводимо вибори в Україні", — зазначив спікер ВР.

Чи можуть одночасно пройти вибори парламенту та президента

За його словами, обговорюється зокрема чи будуть проведені разом парламентські та президентські вибори. Скоріш за все, їх рознесуть у часі, адже Конституція забороняє проведення виборів одночасно.

"А які перші? Які другі? Тому тут дуже багато питань, на які треба дати відповідь. Але по кожному з цих питань у нас вже прописані плюси, мінуси, що треба зробити Центральній виборчій комісії, що треба зробити іншим нашим колегам для того, щоб, коли цей час настане, в парламенті була готова законодавча матерія, яку ми запропонуємо суспільству", — резюмував Стефанчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців на наступних виборах може чекати суттєва інтрига. Чинний президент Володимир Зеленський і колишній головнокомандувач, а нині посол у Британії, Валерій Залужний, згідно з даними опитувань, мають всі шанси здобути перемогу.