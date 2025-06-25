Залужный, Буданов или Белецкий? За кого хотят проголосовать украинцы на выборах (опрос)

В рейтинге есть два очевидных лидера

Большинство украинцев считают, что после завершения военного положения нужно проводить выборы, и в случае голосования на президентских выборах больше всего поддержали бы Валерия Залужного. проводилось методом face-to-face, выборка репрезентативна по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону.

"Телеграф" публикует результаты этих опросов.

На вопрос, нужно ли проводить выборы, если переговоры завершатся временным прекращением боевых действий и будет отменено военное положение, 57,6% ответили, что выборы необходимо провести. Еще 33,1% считают, что следует ограничиться только местными выборами. Против выборов выступили только 5,1% респондентов.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, наибольшую поддержку среди всех опрошенных получил Владимир Зеленский (21,8%), за ним следуют Валерий Залужный (19,6%) и Петр Порошенко (4,5%). Также респонденты упоминали Дмитрия Разумкова (3,8%), Кирилла Буданова (3,7%), Андрея Белецкого (3,5%), Юлию Тимошенко (2,9%), Дениса Прокопенко (2,1%), Сергея Притула (1,6%), Юрия Бойко (1,2%), Алексея Гонка и еще 3,8% избрали "другого кандидата". Не определились 24,7%, а 4,7% заявили, что не будут участвовать в выборах.

В лидерах опроса остается действующий президент Владимир Зеленский

Среди тех, кто уже определился и готов голосовать, ситуация несколько иная: 30,9% поддержали бы Залужного, 27,7% — Зеленского, 6,3% — Порошенко, 5,2% — Разумкова, 5,1% — Буданова, 4,8% — Белецкого, 3,9% — Тимошенко, 3,3% 1,1% — Бойко, 0,9% — Гончаренко, 0,7% — Кличко, еще 5,6% избрали другого кандидата.

В случае, если кандидат, избранный респондентом, не будет принимать участия в выборах, 18,1% готовы проголосовать за Залужного, 11% — за Буданова, 6,5% — за Зеленского, 6,2% — за Белецкого, 4,5% — за Разумкова, 4,3% — за Порошенко. Денис Прокопенко в таком сценарии получил бы 3,3%, Сергей Притула – 2,7%, Юлия Тимошенко – 2,3%, Юрий Бойко – 0,6%, Алексей Гончаренко – 2,1%, Виталий Кличко – 2,5%. Еще 7,1% избрали бы другого кандидата, 24,2% не определились, а 2,8% не участвовали бы.

В гипотетическом втором туре президентских выборов между Зеленским и Залужным победу одержал бы Залужный: 41,4% среди всех опрошенных отдали бы голос за него, а за действующего президента — 27%. Если считать только голоса определившихся, Залужный получил бы 60,5%, а Зеленский — 39,5%. Еще 15,7% заявили, что проголосовали бы против обоих, 13% не определились, 2,9% не участвовали бы в выборах.

В условном втором туре выборов победил с большим отрывом победивший бывший Главнокомандующий ВСУ

Среди политических сил лидирует блок Залужного — 21,9% среди всех опрошенных и 30,1% среди определившихся. Блок Зеленского получил 13,4% (все опрошены) и 19% (определены). Далее следуют блок Порошенко (5,3%/7,5%), блок Буданова (4,2%/6%), блок Белецкого (3,5%/5,5%), блок Разумкова (3,4%/4,8%), блок Прокопенко (2%/4,9%), блок Приюты (1,9%6, 2, 6%) блок "Свобода" (1,1%/2,6%), блок Бойко (0,9%/2,1%), блок Кличко (0,5%/0,7%). Еще 3,9% среди определенных готовы голосовать за другие партии, 25,4% не определились, 4,5% не будут участвовать в выборах.

Блок Залужного одержал бы победу на выборах сейчас

В случае, если политическая сила респондента не будет участвовать в выборах, 18,8% готовы поддержать блок Залужного, 10,1% — блок Буданова, 7,9% — блок Белецкого, 7,6% — блок Зеленского, 5,1% — блок Разумкова, 4,7% — блок Прокопенко, 3, 7,9% 3,3% — блок Тимошенко, 2,6% — блок "Свобода", 2,1% — блок Бойко, 0,6% — блок Кличко. Еще 4,8% выбрали бы другую партию или блок, 22,3% не определились, 2,6% не участвовали бы.

Самый высокий уровень доверия среди украинских политиков в июне 2025 года имеют Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский. отметили, что "скорее не доверяют" ему, 15,7% — "не доверяют", а 6,5% затруднились ответить.

На втором месте – начальник ГУР Кирилл Буданов: 23% респондентов ему полностью доверяют, еще 32,3% – скорее доверяют. Таким образом, суммарно Буданову доверяют 55,3% украинцев. Только 9,2% скорее не доверяют ему, 21,9% — не доверяют совсем. Третью позицию занимает Владимир Зеленский с 22,7% полного доверия и 26,4% тех, кто скорее доверяет. Итого это 49,1%. В то же время, 17,3% респондентов скорее не доверяют Зеленскому, 28,9% — не доверяют совсем.

Больше всего по суммам вариантов украинцы доверяют

На вопрос об эмоциональном отношении к действующей власти наиболее распространенным ответом было "разочарование" — 46,7%. Далее следуют "надежда" (26,6%), "стыд" (20,4%), "злость" (16,9%), "сострадание" (15,1%), "безразличие" (11,9%), "ненависть" (9,8%), "благодарность" (9,4%), "8" "симпатия" (3,5%). В то же время 0,7% выбрали вариант "другое", 2,9% затруднились ответить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что возглавляемый им Владимир Паниотто и Киевский международный институт социологии изучают общественные настроения украинцев еще с начала Независимости. Благодаря многолетнему опыту и большому массиву накопленных данных, Паниотто способен улавливать тенденции, которые еще не стали очевидны.