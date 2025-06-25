Путин хочет превратить Харьков в Бахмут? Эксперт предупреждает об новом опасном плане РФ

Россия, вероятно, хочет нарастить террор

Россия усилила обстрелы мирных городов Украины. Смертоносный удар по Днепру и обстрел Запорожья из РСЗО могут быть частью нового плана россиян.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев в материале "У Путина новый план? Запорожье обстреляли мощным оружием, чем достают до города и кто еще в опасности".

В статье Снегирев говорит о ряде украинских городов, которым может грозить опасность. Среди них есть и Харьков.

Что могла задумать Россия?

По мнению Снегирева, эти удары могут преследовать следующую цель — давление на политическое руководство Украины перед будущими переговорами, чтобы заставить нас пойти на российский ультиматум по поводу территориальных уступок.

"План россиян заключаются в том, чтобы превратить те областные центры, о которых я уже говорил (в частности Харьков), во что-то по типу Бахмута. Это тактика выжженной земли. Это и будет использовано как для давления на Украину и Соединенные Штаты, Также это, возможно, будет использовано для дестабилизации общественных настроений на подконтрольных территориях, в первую очередь областных этих центрах. Поэтому задача оккупантов спровоцировать внутренние миграционные процессы, создать хаос панику и недоверие к действиям центральных и местных органов власти", — считает он.

Чем Россия может достать до Харькова

В ночь на 25 июня Россия обстреляла Запорожье из РСЗО. По мнению экспертов, это могла быть система "Торнадо-С". Она имеет максимальную дальность в 120 километров, что позволяет ей достать и до Харькова.

Справка: "Торнадо-С" — это российская РСЗО, предназначенная для поражения живой силы и техники.

Также до Харькова достают ударные дроны и баллистика. Однако самым опасным для города, по мнению, Снегирева, является возможность масштабирования ударов с использованием С-300 (ЗРК, который может быть по наземным целям).

"Количества ракет у них большое, а сроки годности заканчиваются. И поэтому россиянам нужно сейчас их утилизировать, но утилизация — это дорого. Поэтому, соответственно, будут утилизироваться в моменте нанесения ударов по территории Украины", — предположил Снегирев.

Стоит отметить, как пишет "РБК-Украина", точная дальность стрельбы советских ракет С-300 по наземным целям неизвестна. По разным оценкам, может составлять до 110-120 километров. То есть, примерно как у "Торнадо-С".

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия атаковала Кременчуг особо опасным оружием.