Росія атакувала Кременчук особливо небезпечною зброєю. Як вона виглядає та що відомо про наслідки (фото)

Вночі окупанти вдарили по Кременчуку, внаслідок чого дістав поранення мирний житель

Після нічної атаки 21 червня на Кременчук, що на Полтавщині, жителі міста виявляють уламки снарядів із вражаючими елементами. Росія застосовує боєприпаси, що спричиняють максимальні втрати серед цивільного населення.

Про це пише місцевий паблік. Один із містян розповів, що вранці натрапив на уламок, який застряг у дереві на його подвір’ї — і всередині виявилося безліч вкраплень металу.

Після обстрілу Кременчука люди знаходять небезпечні уламки

Після обстрілу Кременчука люди знаходять небезпечні уламки

Експерти пояснюють, що такі боєприпаси використовують для того, щоб посилити ураження живої сили, тобто для того, аби завдати якомога більше поранень та смертей серед цивільного населення.

Що відомо про обстріл міста на Полтавщині

У ніч проти 21 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на регіон. Повітряна тривога розпочалась ще ввечері 20 червня, близько 21:16, у зв’язку з загрозою ударних дронів типу "Шахед", які прямували в бік Полтавської області. Уже близько 0:32 у Кременчуці пролунали вибухи.

За офіційною інформацією Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА), під час цієї атаки більшість повітряних цілей було успішно знищено силами протиповітряної оборони. Проте в Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури, а також на відкриту місцевість.

"Одна людина дістала травми середньої тяжкості", — заявив очільник ПОВА Володимир Когут.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 червня Кременчук провів ніч під звуки вибухів та повітряних тривог. Російські війська здійснили наймасовішу атаку на місто з початку повномасштабної війни, застосувавши одночасно різні види озброєння — від ударних дронів до балістичних ракет.