Лето не оставит шанса на отпуск: карта ливней и гроз на начало июля

Погода покажет свой характер – прогнозируются мощные дожди, иногда с грозами

Пока украинцы готовятся к летним отпускам, природа готовит собственный сценарий – с дождями, грозами. Начало июля обещает быть очень насыщенным в погодном плане: ливни будут накрывать разные регионы страны почти каждый день.

"Телеграф" рассказывает, чего ждать с 4 по 8 июля.

4 июля (пятница)

Этот день можно назвать разогревом перед погодной бурей. Локальные осадки ожидаются только на юге Винницкой области, в Черновицкой и Львовской областях. Небольшие дожди возможны на границе Николаевской и Одесской областей. В Тернопольской области – максимум до 2 мм осадков. Погода остается относительно спокойной.

Погода на 4 июля

5 июля (суббота)

В этот день ситуация несколько изменится – дожди охватят почти все мероприятие Украины. Больше всего достанется Тернопольщине — ожидается до 46,7 мм осадков. На севере Киевской области и на Черниговщине — небольшие осадки, иногда дождя вообще не будет.

Погода на 5 июля

6 июля (воскресенье)

Погода покажет свой характер – прогнозируются мощные дожди, иногда с грозами. На карте это видно как полосу осадков, простирающуюся с северо-востока на юго-запад. Самые жесткие условия – в Кременчуге Полтавской области: до 57,4 мм! Попадут под влияние осадков Кропивницкий в Кировоградской области, Харьковщина, части Николаевской и Одесской областей.

Погода на 6 июля

7 июля (понедельник)

Это будет пик. Ливни практически накроют всю страну. Интенсивные осадки прогнозируют в центральных и северных регионах – Днепропетровская, Кировоградская, Киевская и Черкасская области. Кропивницкий получит больше всего – до 41,2 мм. В Одесской, Житомирской и Черновицкой области дождей будет меньше, но без зонтика все же лучше не выходить.

Погода на 7 июля

8 июля (вторник)

Атмосфера постепенно успокаивается на западе и в центре, однако восток продолжит мокнуть. На севере Черниговской области останутся легкие дожди. В Луганской и Донецкой областях ожидаются ливни с грозами — больше всего — на Луганщине, где выпадет до 22,5 мм.

Погода на 8 июля

Эти 5 дней Украину накроют ливни с разной интенсивностью. Особо следует быть бдительными в центральных, южных и восточных регионах. Зонтики, водонепроницаемая одежда и немного запаса терпения – ваши лучшие союзники в начале лета.

Обращаем внимание, что приведенная информация базируется на данных погодного сервиса, и хотя прогноз достаточно детальный, определенные отклонения или неточности все же возможны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что конец июня в Украине поразит своей изменчивой и неожиданной погодой. В период с 23 по 30 июня ожидаются дождливые дни.