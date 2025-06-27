Укр

Лето не оставит шанса на отпуск: карта ливней и гроз на начало июля

Автор
Алла Набок
Дата публикации
Читати українською
Автор
Июль подготовил для украинцев погодные "сюрпризы"
Июль подготовил для украинцев погодные "сюрпризы". Фото Коллаж "Телеграфа"

Погода покажет свой характер – прогнозируются мощные дожди, иногда с грозами

Пока украинцы готовятся к летним отпускам, природа готовит собственный сценарий – с дождями, грозами. Начало июля обещает быть очень насыщенным в погодном плане: ливни будут накрывать разные регионы страны почти каждый день.

"Телеграф" рассказывает, чего ждать с 4 по 8 июля.

4 июля (пятница)

Этот день можно назвать разогревом перед погодной бурей. Локальные осадки ожидаются только на юге Винницкой области, в Черновицкой и Львовской областях. Небольшие дожди возможны на границе Николаевской и Одесской областей. В Тернопольской области – максимум до 2 мм осадков. Погода остается относительно спокойной.

Погода на 4 июля

5 июля (суббота)

В этот день ситуация несколько изменится – дожди охватят почти все мероприятие Украины. Больше всего достанется Тернопольщине — ожидается до 46,7 мм осадков. На севере Киевской области и на Черниговщине — небольшие осадки, иногда дождя вообще не будет.

Погода на 5 июля

6 июля (воскресенье)

Погода покажет свой характер – прогнозируются мощные дожди, иногда с грозами. На карте это видно как полосу осадков, простирающуюся с северо-востока на юго-запад. Самые жесткие условия – в Кременчуге Полтавской области: до 57,4 мм! Попадут под влияние осадков Кропивницкий в Кировоградской области, Харьковщина, части Николаевской и Одесской областей.

Погода на 6 июля

7 июля (понедельник)

Это будет пик. Ливни практически накроют всю страну. Интенсивные осадки прогнозируют в центральных и северных регионах – Днепропетровская, Кировоградская, Киевская и Черкасская области. Кропивницкий получит больше всего – до 41,2 мм. В Одесской, Житомирской и Черновицкой области дождей будет меньше, но без зонтика все же лучше не выходить.

Погода на 7 июля

8 июля (вторник)

Атмосфера постепенно успокаивается на западе и в центре, однако восток продолжит мокнуть. На севере Черниговской области останутся легкие дожди. В Луганской и Донецкой областях ожидаются ливни с грозами — больше всего — на Луганщине, где выпадет до 22,5 мм.

Погода на 8 июля

Эти 5 дней Украину накроют ливни с разной интенсивностью. Особо следует быть бдительными в центральных, южных и восточных регионах. Зонтики, водонепроницаемая одежда и немного запаса терпения – ваши лучшие союзники в начале лета.

Обращаем внимание, что приведенная информация базируется на данных погодного сервиса, и хотя прогноз достаточно детальный, определенные отклонения или неточности все же возможны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что конец июня в Украине поразит своей изменчивой и неожиданной погодой. В период с 23 по 30 июня ожидаются дождливые дни.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз #Гроза #Осадки