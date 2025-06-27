Втік за кордон? На Закарпатті зник прикордонник - поліція взялась за справу

Військовослужбовець проходить службу за контрактом

Військовослужбовець ДПСУ зник у Закарпатській області минулого тижня. Наразі його місцеперебування не відомо, не виключено, що він міг незаконно перетнути кордон.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Інформація про втечу прикордонника поширилася напередодні мережею. Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив про, що прикордонник — кінолог у відділі огляду транспортних засобів, нібито втік до Словаччини, де попросив притулку, "пояснивши втечу тим, що уникає війни".

"За попередньою інформацією, він міг дізнатись про заплановане направлення у зону бойових дій, і саме це могло стати причиною втечі. Виходив не через офіційну смугу КПП, а ліворуч від прикордонного рубежу, поза основною зоною контролю", — написав Глагола.

Цю інформацію прокоментував Демченко. У розмові з виданням він підтвердив, що на минулому тижні дійсно було виявлено факт не прибуття військовослужбовця в його підрозділ.

"В той день він не залучався на службу, однак мав виконувати інші визначені йому завдання. Звісно в підрозділі відразу розпочали пошук та встановлення місця перебування", — розповідає речник ДПСУ.

За словами Демченка, на даний час достеменно не відомо, де саме перебуває військовослужбовець. Заходи з пошуку тривають. Він додав, що не можна виключати, що він міг і незаконно перетнути кордон, оскільки на ділянці фіксувалися ознаки порушення кордону.

Речник ДПСУ наголосив, що інформація про можливе порушення кордону надавалася і словацьким прикордонникам. На даний час підтвердження від суміжної сторони про затримання ними військовослужбовця ДПСУ не надходило.

"Не відповідає дійсності інформація, що предметом його зникнення могло стати заплановане направлення у зону бойових дій. Зазначу, що таке питання не розглядалося", — акцентував речник ДПСУ.

Він додав, що даний військовослужбовець проходить службу за контрактом і в 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України.

Про зникнення військовослужбовця повідомлено правоохоронні органи.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий заявив про побиття та знущання у бригаді ЗСУ.