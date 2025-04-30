Україна стане військовим табором? Як із СЗЧ і "бусифікованих" зробити хороших бійців

Вороги і корисні ідіоти розганяють паніку, тому їхнє місце – за гратами, кажуть у "Правому секторі"

Добровольчий український корпус (ДУК) "Правий сектор" комплектується в основному за рахунок добровольців, однак серйозним резервом вважає бійців, які самовільно залишили частини (СЗЧ). Та й силоміць мобілізовані на службу ухилянти можуть стати гарними військовиками, вважають в організації.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Головного штабу ДУК "Правий сектор" Олександр Сачко. Він пояснив, чому йому набагато простіше спілкуватися з військовослужбовцями в СЗЧ.

Більше читайте у публікації: "Росіяни більше хочуть перемогти, ніж ми: начальник штабу ДУК "Правий сектор" про "бусифікацію", розпад РФ та червоні лінії".

— Для війська це дуже болюча тема, тому що це дуже значні цифри [СЗЧ]. І велика частина цих людей в армії, як на мене, не потрібні взагалі. Вони шкідливі. А з великою частиною цих людей потрібно працювати. Їх потрібно переконувати власним прикладом, що так, воювати потрібно і у нас просто нема іншого варіанту. І дуже часто до них доходить, — каже лідер ДУКу.

За його словами, з такими людьми дуже легко працювати, якщо їх поважати.

— Поважаючи людську гідність, даючи бійцям розуміння того, що відбувається навколо, показуючи їм, що вони працюють в єдиному колективі, можна досягнути дуже хороших результатів, — підкреслює начальник головного штабу ДУК.

На його думку, "бусифіковані" теж не шкодять армії, адже частину силоміць мобілізованих можна переконати і на живому прикладі показати, що в армії не так все страшно.

— Проблем дуже багато, але їх потрібно вирішувати. А стискати це все в один клубок і згодовувати суспільству як невирішену проблему… За це потрібно садити в тюрму. Ті, хто розганяють ці панічні настрої, це вороги або корисні ідіоти — каже націоналіст.

Він наголошує, що у нас нема іншого варіанту, аніж захистити свою країну. І захистити так, щоб на найближчі кілька поколінь наші північно-східні сусіди навіть не думали сюди потикатися.

— Країна після цієї війни буде дуже довго оговтуватися, і, швидше за все, ми мусимо перебудувати країну під військовий табір. На жаль, склалась така ситуація. І ще й при цьому відновлювати економіку, будувати сільське господарство. Для цього, напевно, нам потрібно повернутися до наших витоків: український селянин оре землю з шаблею при боці. Нічого ми з цим не зробимо. Так, він має бути хліборобом, але войовничим. Українці так виживали сотні років, — підсумував Олександр Сачко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому не варто забороняти російську музику.