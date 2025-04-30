Рада продовжила строк добровільного повернення із СЗЧ. Скільки ще є часу

Військовослужбовці матимуть змогу подати рапорт на повернення онлайн

Дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які пішли у СЗЧ (самовільне залишення частини) продовжено до 30 серпня 2025 року. Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроєкт №13177.

За основу та в цілому законопроєкт підтримали 282 народних депутати. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

У застосунку "Армія+" з'явиться новий функціонал

Також впроваджується новий функціонал у застосунку "Армія+". Військовослужбовці матимуть змогу подати рапорт на повернення онлайн.

Інші положення законопроєкту

під час дії воєнного стану військова служба тих, хто пішов у СЗЧ не призупиняється, а для тих, хто не повернеться до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;

термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються (це положення додано Комітетом у рішенні до законопроєкту);

військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;

військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

Як розповідав "Телеграф", Міністерство оборони України запропонувало план ротації. Після 90 днів на передовій військові зможуть отримати кілька місяців відпочинку.