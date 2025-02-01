Зменшать кількість СЗЧ? Сирський анонсував зміни у підготовці військових

Головком ЗСУ провів нараду з питань підвищення якості підготовки військових

В Україні мають намір розширити експериментальний проект підготовки військових. Це має зменшити кількість самовільних залишень частин військовослужбовцями під час несення служби.

Про це у Facebook повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський. Генерал провів нараду з питань підвищення якості підготовки особового складу Збройних сил України. За його словами, командування проаналізувало рівень підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли базовий курс навчання завдовжки 1,5 місяця, а не 30 днів, як раніше.

Сирський зазначив: з бригад є позитивні відгуки, але рівень психологічної підготовки залишає бажати кращого.

"Висновки: проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки", — написав Сирський.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Зеленський заявив про зменшення випадків СЗЧ. Стільки випадків СЗЧ цього року трапилося тому, що військові втомилися від тривалої війни.