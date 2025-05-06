Замість нагороди отримав підозру: у Києві суд розглядає справу військового, якого звинувачують у СЗЧ, попри його участь у боях

Прокуратура відкликала апеляцію у справі військового

Справа колишнього військовослужбовця та розробника озброєння Ігоря Коріня, звинуваченого у самовільному залишенні військової частини (СЗЧ), зазнала чергової процесуальної затримки. Напередодні запланованого судового засідання прокуратура раптово відкликала апеляційну скаргу, змусивши підозрюваного та його захист марно прибути до суду. Про це повідомляють журналісти "Телеграфу".

Адвокат ветерана Роман Денисюк вважає справу безпідставною і створеною штучно з метою статистики.

— Йому інкримінують нібито перебування у СЗЧ протягом двох років і трьох тижнів — з грудня 2022 по грудень 2024 року. Але в 2023 році він воював, отримав поранення, нагороди та навіть був демобілізований за станом здоров’я. Тобто — нібито людина була в СЗЧ і водночас на фронті. Це абсурд, — заявив Денисюк.

За його словами, є численні офіційні документи, які підтверджують, що військова частина не заявляла про відсутність Ігоря Кореня, а натомість підтверджувала його участь у бойових діях. Претензії слідства, за словами адвоката, базуються на припущеннях співробітника Служби безпеки України.

— Працівник СБУ зробив висновки на основі телефонних з’єднань — нібито мій клієнт був у Києві. Але людина їздила за зброєю, у відрядження, що підтверджено документально. Жодного доказу СЗЧ немає, — заявив Денисюк.

Він вважає, що справа є спробою "накрутити показники" правоохоронними органами:

— Правоохоронним органам у вигляді національної поліції, СБУ і військової прокуратури треба хоч якісь дуті цифри. У них в тилу знаходиться стільки людей, що їм треба обґрунтовувати наявність злочинів, наявність злочинності, яка нібито росте, а насправді вона впала, — пояснив адвокат.

Сам Ігор Корінь у коментарі "Телеграфу" зазначає, що протягом цього часу не просто воював, а створив новітню зброю для ЗСУ — малу ракетно-вогнеметну систему, яку згодом запустили у виробництво.

Ігор Корінь

— Я за власний кошт створив перші зразки озброєння, які поставили на озброєння в батальйоні. Ми зробили понад 35 бойових машин. Я навчав особовий склад, сам воював, отримав поранення в Бахмуті 9 травня. І саме в цей час, за версією слідства, я був у СЗЧ, — каже ветеран.

Корінь нагороджений за оборону Києва, має подання на "Залізний хрест", медалі за хоробрість та відзнаки від тероборони. Попри це, його справу скеровано до суду, де прокуратура наполягає на кримінальному переслідуванні за статтею, яка передбачає від 8 до 15 років ув’язнення.

Сторона захисту готується до судового процесу в Голосіївському суді, де має намір домогтися повного виправдання свого клієнта.

Зазначається, що у грудні 2024 року в Шевченківському райсуді Києва під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою представник Дарницької військової прокуратури та слідча раптом заявили, що в їх процесуальний документ закралася раптова одруківка. І таких документів мінімум три, а не один. Ще тоді в суді стороні обвинувачення стало зрозуміло, що людина не може одночасно бути в СЗЧ, воювати, отримати поранення та бути нагородженим за це, бути демобілізованим.

Тому наразі за документами СЗЧ Коріня тривало не два роки та три тижні, а всього три тижні у грудні 2022 року.Тобто, це СЗЧ нібито закінчилося ще за два роки до суду і кримінального провадження. Враховуючи, що після цього "підозрюваний" воював, отримував поранення і нагороджувався – будь-яка підозра в його "СЗЧ" не має сенсу навіть в разі, якби таке і справді було, а не існувало виключно у вигляді неправдивих показів тилового оперативника СБУ та паперів тилових військових прокурорів і слідчих поліції. Тобто, правоохоронні органи в будь-якому разі працюють "на корзину", марно отримуючи зарплатню від держави та займаючи чомусь заброньовані від захисту країни посади.