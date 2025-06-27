Сбежал за границу? На Закарпатье исчез пограничник - полиция взялась за дело

Военнослужащий проходит службу по контракту

Военнослужащий ГНСУ исчез в Закарпатской области на прошлой неделе. Пока его местонахождение неизвестно, не исключено, что он мог незаконно пересечь границу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко. Информация о побеге пограничника распространилась накануне по сети. Местный журналист Виталий Глагола сообщил о том, что пограничник — кинолог в отделе осмотра транспортных средств, якобы сбежал в Словакию, где попросил убежища, "объяснив побег тем, что избегает войны".

"По предварительной информации, он мог узнать о запланированном направлении в зону боевых действий, и именно это могло стать причиной побега. Выходил не через официальную полосу КПП, а слева от пограничного рубежа, вне основной зоны контроля", — написал Глагола.

Эту информацию прокомментировал Демченко. В разговоре с изданием он подтвердил, что на прошлой неделе действительно был выявлен факт не прибытия военнослужащего в его подразделение.

"В тот день он не привлекался на службу, однако должен был выполнять другие определенные ему задачи. Конечно, в подразделении сразу начали поиск и установление места пребывания", — рассказывает представитель ГПСУ.

По словам Демченко, в настоящее время точно не известно, где именно находится военнослужащий. Мероприятия по поиску продолжаются. Он добавил, что нельзя исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы.

Представитель ГПСУ отметил, что информация о возможном нарушении границы предоставлялась и словацким пограничникам. В настоящее время подтверждения от смежной стороны о задержании ими военнослужащего ГПСУ не поступало.

"Не соответствует действительности информация, что предметом его исчезновения могло стать запланированное направление в зону боевых действий. Отмечу, что такой вопрос не рассматривался", — акцентировал спикер ГПСУ.

Он добавил, что данный военнослужащий проходит службу по контракту и в 2023 году в составе подразделений ГПСУ участвовал по отражению российского вторжения на территорию Украины.

Об исчезновении военнослужащего сообщено правоохранительные органы.

Ранее "Телеграф" писал, что военный заявил об избиении и издевательствах в бригаде ВСУ.