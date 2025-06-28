Дніпро тепер під загрозою КАБів? Військовий експерт назвав 3 моменти, які треба розуміти

КАБ пролетів понад 100 км до Дніпра

Російська атака на Дніпро КАБом викликає чимало питань, адже вперше така бомба долетіла до міста. І цей удар 28 червня свідчить про три важливі речі у війні та атаках РФ, які слід розуміти.

Про це "Телеграфу" розповів військовий експерт та оглядач Олег Старіков. Зауважимо, що Повітряні сили вже підтвердили збиття КАБу біля Дніпра.

"Близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро", — йдеться у повідомленні.

Характеристика КАБ

За даними голови ОДА області Сергія Лисака, біля Дніпра збили новітню ракету-бомбу "Гром-1", яка відноситься до КАБів. Її дальність перевищує 120 км.

Як можливо, що КАБ атакував Дніпро

На думку Старікова, атака на Дніпро, по-перше, свідчить про модернізацію зброї і її покращення. Тобто тут ймовірніше йдеться про запуск КАБ-250 з реактивним двигуном, який вважається досить легкими і за сприятливих повітряних потоків може долітати до Дніпра. Однак і не варто відкидати застосування новітніх бомб.

"Друге питання. Якщо КАБ пускали, то літак, який його пустив, дуже близько підійшов до лінії бойового зіткнення. А раз він близько підійшов, значить не боявся ППО", — каже експерт.

Він пояснює, що КАБи випускають з літаків і від дальності борту до певного міста залежить те, чи долетить бомба туди, куди заплановано чи ні. Якщо ж російський винищувач дійсно підійшов так близько до лінії вогню, він, ймовірніше, був певен у безпеці та відсутності роботи ППО по ньому.

"Третє випливає з перших двох — розвідка противника відпрацювала так, що удар КАБом відбувся. Тобто росіяни знали про ППО, яка не становитиме в певній локації загрози, тому підлетіли максимально близько і пустили бомбу", — резюмував Старіков.

Виходить, на думку військового експерта, що тепер Україна має протидіяти і можливим атака на Дніпро КАБами. Цього разу бомба не долетіла до міста, але пуски були зі сторони Запоріжжя. Зауважимо, що від лінії фронту до Дніпра понад 92 км.

Відстань Дніпра до лінії фронту

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