Днепр теперь под угрозой КАБов? Военный эксперт назвал 3 момента, которые нужно понимать

КАБ пролетел более 100 км до Днепра

Российская атака на Днепр КАБом вызывает множество вопросов, ведь впервые такая бомба долетела до города. И этот удар 28 июня свидетельствует о трех важных вещах в войне и атаках РФ, которые следует понимать.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт и обозреватель Олег Стариков. Заметим, что Воздушные силы уже подтвердили сбитие КАБа у Днепра.

"Около 11.30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр", — говорится в сообщении.

Характеристика КАБ

По данным главы ОГА области Сергея Лысака, возле Днепра сбили новейшую ракету-бомбу "Гром-1", которая относится к КАБам. Ее дальность превышает 120 км.

Как возможно, что КАБ атаковал Днепр

По мнению Старикова, атака на Днепр, во-первых, свидетельствует о модернизации оружия и его улучшении. То есть здесь скорее всего речь идет о запуске КАБ-250 с реактивным двигателем, который считается достаточно легким и при благоприятных воздушных потоках может долетать до Днепра. Однако и не стоит исключать применение новейших бомб.

"Второй вопрос. Если КАБ пускали, то пустивший его самолет очень близко подошел к линии боевого столкновения. А раз он близко подошел, значит не боялся ПВО", — говорит эксперт.

Он объясняет, что КАБы выпускают из самолетов и от дальности борта до определенного города зависит то, долетит ли бомба туда, куда запланировано или нет. Если же российский истребитель действительно подошел так близко к линии огня, он, вероятнее всего, был уверен в безопасности и отсутствии работы ПВО по нему.

"Третье следует из первых двух — разведка противника отработала так, что удар КАБом произошел. То есть россияне знали о ПВО, котороя не будет представлять в определенной локации угрозы, поэтому подлетели максимально близко и пустили бомбу", — резюмировал Стариков.

Выходит, по мнению военного эксперта, что теперь Украина должна противодействовать и возможной атаке на Днепр КАБами. В этот раз бомба не долетела до города, но пуски были со стороны Запорожья. Отметим, что от линии фронта до Днепра более 92 км.

Расстояние Днепра до линии фронта

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