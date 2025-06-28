Дніпро вперше атакував КАБ, пролунав вибух: відео та все, що відомо

КАБ вважаються важкою ціллю для збивання системами ППО

У Дніпрі 28 червня вдень пролунав потужний вибух. Монітори писали, що місто атакували керованою авіаційною бомбою (КАБ).

Про вибухи у Дніпрі повідомляє кореспондент "Телеграфу". Повітряні сили (ПС) попереджали про загрозу КАБів для Дніпропетровщини.

"Негайно всім в укриття, КАБ в напрямку міста", — писали монітори.

Зазначається, що вибухи пролунали у передмісті Дніпра. ППО збила КАБ у напрямку міста. У мережі вже показали відео наслідків роботи ППО по бомбі.

"По Дніпру спрацювали нові КАБи з реактивними прискорювачами", — пишуть монітори.

Зазначається, що КАБ вперше долетів до Дніпра. Авіабомба залетіла зі сторони Запоріжжя. За кілька хвилин після вибухів об 11:34 оголосили відбій тривоги в місті.

Що відомо про КАБ

Керована авіаційна бомба (КАБ) – один з видів авіаційних боєприпасів, оснащений аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення влучності. Авіаційні бомби скидають із літака, вони відокремлюються від тримачів з невеликою швидкістю примусового відділення чи під дією гравітації.

КАБ характеристика

Дальність різних КАБів:

УПАБ-1500В: 40-50 км при висоті скидання 14 км.

40-50 км при висоті скидання 14 км. Гром-Э1: 120 км при висоті 12 км та швидкості 12 км.

120 км при висоті 12 км та швидкості 12 км. КАБ-500: дальність скидання не менше 2-9 км.

дальність скидання не менше 2-9 км. Модернізовані КАБ (на базі ФАБ): 60-80 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 27 червня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. По місту вдарили балістикою, є загиблі та постраждалі.