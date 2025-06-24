"Дві стіни" та підвал вже не рятують: як вижити під час обстрілу

Правило, яке рятувало з 2022, більше не працює

Правило "двох стін", яке рятувало в перші роки вторгнення Росії більше не працює. Воно може захистити тільки від незначних уламків. Якщо ж атака прицільна — під’їзди осипаються повністю. Не допоможе навіть підвал будинку від прицільних атак. В Києві під час атаки 17 червня ракета зруйнувала не тільки 9 поверхів, а й бетонні перекриття підвалів. Тоді від атаки загинули 28 осіб.

Чому дві стіни більше — не варіант

Росія збільшує бойову частину "Шахедів" та змінює її. Зокрема, кількість вибухівки подекуди зросла до 90 кг, а деякі мають особливу горючу суміш. В частині дронів використовують термобаричне "начиння", яке заповнює приміщення та вибухає в лічені секунди. Всередині таке полум’я має тисячі градусів і рятувальники не можуть загасити миттєво. "Квартира вигорає повністю", — наголошує речник ДСНС Павло Петров. Масована атака та велика кількість засобів ураження збільшують ризики.

В "Шахеди" також почали додавати легкозаймисті речовини. Їх дуже важко загасити. Вона горить, навіть якщо засипати її піском. Спалахує за секунди — демонструє експерт у галузі радіотехнологій та БПЛА Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Небезпеку пожежа несе і якщо вас завалило уламками. Отруйні гази та полум’я можуть вбити тих, хто вжив після влучання, але забарикадований в квартирі. Можуть заклинити двері, тож рятувальники також радять їх не замикати під час ударів.

Залежно від конструкції будинку, він несе різну загрозу. Найстійкіші — монолітні конструкції, найнебезпечніші — панельні будинки, які просто "складаються" від удару. Тут і дві стіни, і ванна не врятують.

Наслідок влучання в будинок 23 червня в Києві

Обвалились поверхи п'ятиповерхівки

Ракети з касетними снарядами, які вибухатимуть навколо, балістика, потужні дрони, авіабомби (КАБи) — це те, від чого краще ховатися в спеціалізованих укриттях.

Де найкраще ховатися під час обстрілів

В будинку найстійкішою частиною лишаються сходові клітини. Найкращий варіант, кажуть у ДСНС — спеціалізоване укриття, метро, підземний перехід чи паркінг. "Укриття — єдиний спосіб забезпечити виживання", — наголошує Петров.

Якщо атака застала вас на вулиці, потрібно лягти на землю та сховатися у будь-якому заглибленні. Якщо з вами дитина — кладіть її першою і накривайте собою.

Потрібно обирати безпечну позу — лежати вниз обличчям, ноги схрестити, голову прикрити руками, очі закриті, рот — відкритий. Голову не підіймати поки немає нагальної потреби аж до закінчення обстрілу. Якщо лягти, ризик ураження зменшується з 85% до 10%, стверджують деякі експерти.

Де краще ховатися під час тривоги Що робити на відкритій місцевості Як лягати під час вибухів

Готуйтесь до гіршого

В укриття потрібно брати сумку або рюкзак із найнеобхіднішим, так звану "тривожну валізу". Там мають бути документи, гроші, необхідні ліки, вода, важливі коштовності, їжа (окремо для дітей та тварин), необхідні засоби догляду та змінні речі на випадок, якщо доведеться ночувати в іншому місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що червень став рекордним місяцем з використання безпілотників Росією проти України, хоча ще не завершився. Мова про понад 4200 дронів. Люди мають самі подбати про свою безпеку, не ускладнюючи роботу ППО, вважають експерти.