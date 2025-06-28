"Смертельний удар для Росії": політолог розповів, як Україні наблизити завершення війни

Завершення війни на користь лише України

Війна Росії проти України може тривати ще довго, але є спосіб прискорити наближення її завершення. Для цього Україні необхідно завдати ударів по портах у Балтійському морі, а також зруйнувати російські хімічні підприємства.

Про це розповів "Телеграфу" політолог Тарас Загородній. За його словами, у цій війні все залежить виключно від України, а покладатися на втручання ззовні не варто.

"Насправді США та європейцям у принципі все подобається. Так, українці гинуть і воюють. Але Росія на них не нападає і вони думають, що це надовго", — зазначив він.

Політолог підкреслив, що головний інтерес у завершенні війни має Україна, а тому все залежатиме від темпів виробництва зброї та завдання ударів по російській території. А ціллю атак можуть стати порти Балтійського моря, які "мають припинити роботу", крім того має бути зруйнована російська хімічна та нафтогазова промисловість.

"На тлі падіння цін на нафту це смертельний удар для Росії. Тоді розмова буде не через три роки, а через пів року", — додав Загородній.

Як повідомлялося раніше, керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів "Телеграфу", що у Росії розглядають чеченський сценарій для України. Путін може завершити війну в обмін на зняття санкцій, переозброїтися та повторити вторгнення.