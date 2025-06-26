"Виключно капітуляція": ексміністр розповів, заради чого Путін все ще імітує "мирні переговори" з Україною

Мозок Путіна впритул не сприймає будь-якого іншого варіанту, окрім того, що Україна капітулює

Правитель Росії Володимир Путін чекає від мирних переговорів виключно капітуляції України – усі інші сценарії йому просто нецікаві. Але переговорів він не залишає, оскільки має дві мети – показати президенту США Дональду Трампу, що він нібито договороздатний, а також залякати Захід.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю програмі "Орестократія" на OBOZ.UA. Він зазначив, що мозок Путіна впритул не сприймає будь-якого іншого варіанту, окрім того, що Україна капітулює.

"На мою думку, переговори відбуваються тільки з одною метою: показати, що він відповідальний член світового суспільства та веде переговори мирні. Це важливо показати Дональду Трампу, який чомусь вірить, що йому вдасться якимось чином переконати нас відмовитись від нашого бажання вижити та мати (з Росією) якісь справи пізніше", – пояснив ексміністр.

За словами Пристайка, Путін грає не тільки на "аудиторію" з Білого дому. Він також намагається продемонструвати себе дипломатом перед так званим "глобальним Півднем". Звідти всі його "миролюбні" заяви та лицемірство щодо готовності сідати за стіл переговорів із Зеленським. При цьому Путін відразу заявляє, що підписувати він нічого не планує, бо Зеленський, мовляв, "нелегітимний".

"І мені здається, що так звані ці перемовини потрібні йому для лише для того, щоб налякати Захід. Насправді ж одна з його ключових цілей, на мою думку, не стільки Україна, а згортання розширення НАТО на схід. Реверсний рух НАТО. Фактично він до цього веде. Він хоче наткільки, в моєму розумінні, залякати Європу та Сполучені Штати, щоб мати можливість впливу чи агресії, економічного впливу чи військового впливу на Польщу, на країни Балтії, на Чехію, Словаччину", – додав ексміністр.

Як повідомляв "Телеграф", у "Державній думі" Росії почали висувати нові умови переговорів – там розмріялися, що Україна має припинити удари по аеродромах та залізничних мостах, а також погодитися на короткострокове перемир’я на фронті. Лише за таких умов, як заявив заступник голови комітету Держдуми з міжнародних питань Олексій Чепа, може відбутися третій раунд переговорів.

А постпред Росії в ООН Василь Небензя взагалі цинічно назвав російський так званий "меморандум" "найкращою пропозицією для Києва". На тлі цього президент США Дональд Трамп вигадав "певний прогрес" у мирних переговорах між Кремлем та Києвом.

Додамо, що переважна більшість російської еліти сподівається, що вже 2025 року повномасштабна війна Росії проти України закінчиться. Вони вважають, що Москва і Київ мають реальний шанс до чогось домовитись за підсумками стамбульського процесу чи якогось іншого. Щоправда, Путіну доведеться якось продати цю "перемогу" російському суспільству.