Путін може зупинити війну проти України: аналітик розповів, чим небезпечний цей сценарій

У Москві розглядають чеченський сценарій для України

На якомусь з етапів російське вторгнення в Україну може бути зупинено. Однак для Кремля це буде перервою, щоб накопичити ресурси та здійснити повторне вторгнення.

Про це "Телеграфу" розповів керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, у Росії розглядають варіант повторення сценарію Чечні.

Клочок зазначив, що Москва в обмін на припинення вогню може досягти часткового зняття санкцій та відновлення торгівлі енергоресурсами з Європою.

"Американські приватні компанії-прокладки, звичайно наближені до Трампа і до його республіканців, купуватимуть російський газ у Росії і перепродаватимуть його до Європи. І всім буде дуже добре", — сказав він.

Клочок нагадав, що міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік уже казав, що Володимир Путін дуже добре вміє шантажувати світ енергоносіями та знає все про ринок нафти та газу.

"Для Росії ці гроші — додаткові ресурси для підготовки до великої війни. Це дуже вигідно на даному етапі. Я все ж таки не виключаю, що на якомусь певному етапі росіяни можуть зупинитися. Тому що сценарій Чечні-2 для України розглядають. Тоді, нагадаю, вони зупинили першу Чечню (війну в Чечні, — ред.). І так само й зараз вони розглядають, тому європейці й готуються", — сказав Клочок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росії залишився дуже обмежений час для початку військової операції проти однієї з європейських країн, яку Путін вважає за необхідну. Він прагне показати, що ні ЄС, ні НАТО не здатні забезпечити ефективний захист.