Зеленський дратує Трампа та Путіна: політолог назвав причину

Політолог назвав негласне правило політики

Президент України Володимир Зеленський дратує президента США Дональда Трампа, а також Володимира Путіна. Обидва політики не ставляться до українського лідера серйозно і тому попадаються на його хитрощі.

Про це розповів "Телеграфу" політолог Тарас Загородній. За його словами, Зеленський зміг знайти вихід із глухих кутів, у які його намагався загнати Трамп.

"Вони не зрозуміли, з ким зв’язалися. Що, до речі, підбиває Трампа і Путіна. Тут якісь діди, в одного там Нью-Йорк, а в другого КДБ. А тут ними підкручує людина, яку вони вважають несерйозною. А це одне з таких негласних правил політики — перемагає той, кого недооцінюють".

Як приклад, політолог згадав ситуації, коли на початку каденції Трамп спробував повісити на Україну неіснуючий борг у сотні мільярдів доларів, а також, коли відправляв Зеленського говорити з Путіним до Стамбула.

Загородній додав, що український президент чітко розуміє, що Путін не захоче проводити з ним зустріч замість бажаючи зустрітися з Трампом. Водночас, глава Білого дому може піти на таку зустріч хіба що для фіналізації якихось угод. Проте нині нічого не відбувається і підписувати нічого.

"Ми бачимо, що відпадає Іран як важіль тиску на США, відпадає дуже багато речей, які не дозволяють рухатися далі з цими проблемами. Це дозволяє Україні збільшувати тиск на Росію та всіх інших, вимагаючи додаткових санкцій", — наголосив політолог.

Нагадаємо, 27 червня міністр оборони України Рустем Умеров розповів, чи можуть особисто зустрітися Зеленський та Путін, і де це може статися.